Στην Allwyn το 51% της Novibet έναντι 217 εκατ. ευρώ

Συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου 51% στην Logflex MT Holding Limited, την ιδιοκτήτρια της Novibet, ενός αναπτυσσόμενου ομίλου online αθλητικού στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, υπό την αίρεση συνήθων ρυθμιστικών και αντιμονοπωλιακών εγκρίσεων, έχει συνάψει η Allwyn, πολυεθνικός πάροχος λοταριών.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Novibet είναι ένας εδραιωμένος πάροχος τυχερών παιγνίων, που έχει αναπτύξει δικές του ιδιόκτητες τεχνολογίες, απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους στα επιχειρησιακά κέντρα της σε Μάλτα, Ελλάδα και Βραζιλία και διαθέτει παρουσία στις αγορές της Βραζιλίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και του Μεξικού, μεταξύ άλλων.

Η δυναμική πρόταση της Novibet προς τους πελάτες υποστηρίζεται από την εστίασή της σε κορυφαίες προϊοντικές καινοτομίες, σε προϊοντικές προτάσεις που βασίζονται σε δεδομένα, στην ταχύτητα και την επεκτασιμότητα της υποδομής της, το τοπικό περιεχόμενο και το υπεύθυνο παιχνίδι.

Η εξαγορά της Novibet από την Allwyn ενισχύει τις τεχνολογικές δυνατότητες του ομίλου, καθώς και τις δυνατότητές του στις αγορές του online αθλητικού στοιχηματισμού και των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Ταυτόχρονα, έρχεται ως συνέχεια της στρατηγικής της Allwyn για επιλεκτικές εξαγορές σε σχετιζόμενους κλάδους προϊόντων, τεχνολογιών και περιεχομένου, με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξής της. Στη βάση αυτής της στρατηγικής, νωρίτερα εντός του έτους, η Allwyn απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην Instant Win Gaming, έναν κορυφαίο πάροχο eInstants για λοταρίες παγκοσμίως.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι καταλύτης της επιτυχίας της Novibet είναι η ιδρυτική διοικητική ομάδα της, η οποία θα συνεχίσει να ηγείται των δραστηριοτήτων της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η Novibet θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ξεχωριστή εταιρεία, υπό την υπάρχουσα επωνυμία και διοικητική ομάδα της.

Η επένδυση στη Novibet αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, έπειτα από τη λήψη όλων των σχετικών νομικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων. Το εκτιμώμενο αρχικό τίμημα ανέρχεται σε 217 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά (υπό την αίρεση συνήθων προσαρμογών κλεισίματος), καθώς και επιπλέον έως 110 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν σε πιθανά μελλοντικά earnouts βάσει επιδόσεων.

Ο Robert Chvatal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, δήλωσε: «Η Novibet έχει επιδείξει επέκταση σε πολλές αγορές και ικανότητα καινοτομίας, γεγονός που θα ενισχύσει τη δυναμική μας και θα βελτιώσει την πρότασή μας προς τους πελάτες.

Οι δυνατότητες καινοτομίας που σχετίζονται με αυτήν τη συναλλαγή είναι σημαντικές, καθώς στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας πρόσβαση στην καλύτερη εμπειρία online αθλητικού στοιχηματισμού και διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Η Novibet διαθέτει μια ομάδα παγκόσμιας κλάσης και προσβλέπουμε στην αξιοποίηση των ευκαιριών που ανοίγονται μπροστά μας διεθνώς».

Ο Γιώργος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Novibet, πρόσθεσε: «Η ένταξή μας στην Allwyn σηματοδοτεί την έναρξη ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για τη Novibet. Η εστίαση της Allwyn σε ευκαιρίες ανάπτυξης ήταν βασικός παράγοντας για την απόφασή μας και προσβλέπουμε να συνδυάσουμε τους εκτεταμένους πόρους και την τεχνογνωσία της, με την κορυφαία τεχνολογική και επιχειρησιακή εμπειρία μας. Η συνεργασία αυτή θα επιταχύνει την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε ιδιόκτητες λύσεις, να επεκτείνουμε τις προϊοντικές προτάσεις μας και να ενισχύουμε την επιτυχία μας σε ένα πολύ μεγαλύτερο διεθνές κοινό, με ταχύτερο ρυθμό. Θέλουμε, επίσης, να αναγνωρίσουμε το πάθος και την αφοσίωση ολόκληρης της ομάδας της Novibet, της οποίας η ακλόνητη δέσμευση στο μακροπρόθεσμο όραμά μας υπήρξε αναπόσπαστο μέρος της επίτευξης αυτού του ορόσημου. Με τη διαρκή υποστήριξή τους, παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή ιδιαίτερα υψηλής αξίας τόσο στους πελάτες μας, όσο και στους μετόχους μας».

