Σε επίπεδα ρεκόρ η τιμή του bitcoin καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε νίκη Τραμπ

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ έφτασε η τιμή του bitcoin, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να στοιχηματίζουν σε νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα άγγιξε το ποσό ρεκόρ των 75.000 δολαρίων, σύμφωνα με την Coin Metrics, καταγράφοντας άνοδο 7%. Είχε γράψει το προηγούμενο ρεκόρ του, φτάνοντας στα 73.797,68 δολάρια στις 14 Μαρτίου και έκτοτε διαπραγματεύεται σε ένα στενό εύρος κάτω από τα 70.000 δολάρια για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Τα κέρδη του bitcoin το βράδυ της Τρίτης αυξήθηκαν καθώς ο Τραμπ απέκτησε ένα πρώιμο προβάδισμα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη η εικόνα στα 7 swing states.

Στην πλατφόρμα Polymarket, η πιθανότητα να κερδίσει ο Τραμπ την Πολιτεία της Τζόρτζια, η οποία έχει 16 εκλέκτορες, έχει αυξηθεί από το 68% στο 79% τις τελευταίες δυο ώρες.

Η Polymarket την τελευταία ώρα αύξησε τις πιθανότητες εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στο 70% από 58%.

Ανοδικά και το δολάριο

Το δολάριο παράλληλα σημειώνει άνοδο 1,5% έναντι του ευρώ και του γεν στις ασιατικές αγορές, επίσης λόγω της προοπτικής νίκης του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.