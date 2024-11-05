Hellenic Cables: Προμήθεια καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης στη Γαλλία

Η Hellenic Cables επελέγη από τη RTE (Réseaude Transport d'Électricité) για την προμήθεια 170 χλμ. καλωδίων 90kV, 420 χλμ. καλωδίων 225kV, των σχετικών εξαρτημάτων τους, καθώς και την υλοποίηση της συναρμολόγησης των συστημάτων καλωδίων για το υπόγειο δίκτυο, σε όλη τη Γαλλία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τριετής αυτή συμφωνία-πλαίσιο (που ισχύει για παραδόσεις καλωδίων έως και το τέλος του 2028) υποστηρίζει τη στρατηγική της RTE για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ανάπτυξη του δικτύου της, προκειμένου να εξυπηρετήσει περισσότερες χρήσεις και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση της Γαλλίας.

Τα καλώδια θα κατασκευαστούν βάσει υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και βιωσιμότητας στις εγκαταστάσεις της Hellenic Cables στη Θήβα, για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας των οποίων επενδύει η θυγατρική. Η συνεργασία αυτή με τη RTE, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσης της HellenicCables για την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων.

Ο Xavier Piechaczyk, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της RTE, δήλωσε: «Η ηλεκτροδότηση, η απεξάρτηση από τον άνθρακα και η περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας στη Γαλλία, συνεπάγονται μεγάλες επενδύσεις στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Εκτός από την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ενεργειακή μετάβαση, η συνεργασία που συνάπτουμε σήμερα με πέντε μεγάλες εταιρείες καλωδίων, απεικονίζει με σαφήνεια την αξία που οι επενδύσεις μας - μακριά από τα ορυκτά καύσιμα - δημιουργούν στη γαλλική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, προσφέροντας ταυτόχρονα οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας».

Ο Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings, σχολίασε: «Είναι τιμή μας να συμμετέχουμε στη φιλόδοξη πρωτοβουλία της RTE, η οποία, όχι μόνο ενισχύει την ενεργειακή υποδομή της Γαλλίας, αλλά και υπογραμμίζει βιώσιμες, ευρωπαϊκές λύσεις για το περιφερειακό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η HellenicCables επεκτείνει συνεχώς την παραγωγική της ικανότητα, με στόχο να υποστηρίξει πρωτοβουλίες ανάπτυξης δικτύων και παραμένει πιστή στην παροχή υψηλής ποιότητας προηγμένων λύσεων καλωδίων, που συνάδουν με τους στόχους ενεργειακής μετάβασης της Γαλλίας και τη στρατηγική της RTE».Μ.Τσιβ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.