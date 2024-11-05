Λίμπερμαν: Ο Νετανιάχου κάνει το Ισραήλ σε μπανανία

Ο ηγέτης του κόμματος Yisrael Beiteinu Αβίγκντορ Λίμπερμαν – ο οποίος έχει διατελέσει μεταξύ άλλων υπουργός Εξωτερικών (2009-2012, 2013-2015) και Άμυνας (2016-2018) – επέκρινε έντονα απόψε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι μετατρέπει τη χώρα σε «μπανανία».

«Αντί να μεριμνά πρωτίστως για την ασφάλεια της χώρας και να θέτει σε προτεραιότητα την ευημερία πολιτών και στρατιωτών, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να αποπέμψει τον υπουργό Άμυνας και να ξεκινήσει ένα νέο γύρο διορισμών εν καιρώ πολέμου, προκειμένου να εξυπηρετήσει επαίσχυντες πολιτικές ανάγκες», σχολίασε ο Λίμπερμαν για να υπογραμμίσει με νόημα στη συνέχεια πως «εάν μπορεί ένας υπουργός Άμυνας να αντικατασταθεί εν καιρώ πολέμου, μπορεί επίσης να αντικατασταθεί κι ένας πρωθυπουργός».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

