Τα στοιχεία από την διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές

«Χρυσάφι» αποδεικνύεται για τα δημοσιονομικά η διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, πρόκειται για ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για το οποίο δεν μπορούσε να έχει γνώση η εφορία, μέχρι και πριν την πραγματοποίηση της διασύνδεσης, γεγονός το οποίο από μόνο του δικαιολογεί την επιλογή του οικονομικού επιτελείου να επιμείνει ως προς αυτό το μέτρο.

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Οικονομικών, δείχνουν εκρηκτική αύξηση στις εισπράξεις μέσω POS οι οποίες μετά τη διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές εμφανίζονται απευθείας στην ΑΑΔΕ.

Εστίαση

Ως προς τον κλάδο της εστίασης, για όλη την περσινή χρονιά ο τζίρος ήταν 6,8 δισεκ. ευρώ ενώ στο οκτάμηνο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο φέτος έχουν περάσει 5,5 δισεκ. ευρώ από τα POS, ένδειξη που καθιστά σαφές πως σε επίπεδο δωδεκαμήνου το ποσό αυτό θα είναι μεγαλύτερο.

Ενδεικτικά εκτιμάται πως, εάν υποθετικά υπολογίσουμε πώς στον εν λόγω κλάδο οι προβολές από τα POS συνεχιστούν ακόμη και με τον ίδιο ρυθμό (και όχι ενδεχομένως με μια επιτάχυνση), ο τζίρος στο τέλος του χρόνου θα φτάσει τα 7,9 δισεκ. αφού 1,1 δισεκ. επί της ουσίας εμφανίζεται «ως διά μαγείας».

Ταξί



Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου ο τζίρος των ταξί μέσω POS έφτασε τα 50 εκατ. ευρώ έναντι 26 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 2024, ποσό που εκτιμάται πως θα φτάσει τα 73 εκατ. ευρώ στο τέλος του χρόνου

Kομμωτήρια- Κέντρα αισθητικής

Μικρότερα είναι τα ποσά που προκύπτουν για τις εν λόγω επιχειρήσεις οι οποίες το 2023 είχαν συνολικό τζίρο 505 εκατ. ευρώ και στο οκτάμηνο παρουσιάζουν 371 εκατ. με τις εκτιμήσεις για το τέλος του έτους να υπολογίζουν το συνολικό ποσό στα 575 εκατ. ευρώ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.