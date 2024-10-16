Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς την Ελλάδα, από το σκέλος των επιχορηγήσεων, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 4ου αιτήματος πληρωμής που είχε υποβληθεί στις αρχές Ιουνίου.

Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η Ελλάδα έχει εκταμιεύσει πλέον 18,2 δισ. ευρώ από το ΤΑΑ, ποσό που ξεπερνά το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 5η θέση των 27 κρατών- μελών.

Το αίτημα πληρωμής για το σκέλος των επιχορηγήσεων αφορούσε στην επίτευξη 20 οροσήμων και στόχων, τα οποία περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη συμβασιοποίηση έργων όπως η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ, τα προγράμματα δασικής προστασίας Anti-nero Ι και ΙΙ, η βελτίωση οδικής ασφάλειας σε οδικό δίκτυο Δήμων και Περιφερειών, η αναβάθμιση ασφάλειας των 13 περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς και μεταρρυθμίσεις όπως η Κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και η αναβάθμιση του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Η νέα εκταμίευση από το σκέλος των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχετικού ελληνικού αιτήματος, αποτελεί το επιστέγασμα της συνετής, αποφασιστικής και αποτελεσματικής προσπάθειας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Έχοντας πλέον εκταμιεύσει πάνω από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού που μας αναλογεί και ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εκταμιεύσεων και των απορροφήσεων ευρωπαϊκών πόρων, συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο της διπλής σύγκλισης, τόσο σε επίπεδο μισθών με την υπόλοιπη Ευρώπη, όσο και σε επίπεδο ισόρροπης ανάπτυξης μεταξύ των Περιφερειών μας».

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Η σημερινή εκταμίευση πόρων ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ για το σκέλος των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, διατηρεί και ενισχύει την θέση της Ελλάδας μεταξύ των πρώτων κρατών ως προς τις εκταμιεύσεις του Ταμείου, έχοντας εισπράξει περισσότερο από τον μισό προϋπολογισμό που της αναλογεί. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εντατικής δουλειάς που γίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση έργων και μεταρρυθμίσεων σημαντικών για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

