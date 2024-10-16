«Πετάνε» οι πωλήσεις της Louis Vuitton στην Ελλάδα - Πτώση για τον όμιλο σε παγκόσμιο επίπεδο 

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων παρουσίασε η Louis Vuitton στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η ελληνική θυγατρική “ΛΟΥΙΣ ΒΟΥΙΤTON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.” εμφάνισε για το 2023 κύκλο εργασιών 64,84 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 19,30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 18.659.648,96, όπως τονίζεται η διαθέσιμη ρευστότητα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης (κέρδη) ανήλθαν στα 14,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 4,6% σε σχέση με τα 15,2 εκατ. ευρώ του 2022.

Σημαντικά αυξημένα κατά 2.879.734,26 (ή σε ποσοστό 44,93%), είναι τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, όπως και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας τα οποία αυξήθηκαν κατά 944 χιλ. (ή σε ποσοστό 45,71%). Η αύξηση των εξόδων λειτουργίας διάθεσης αποδίδεται στο αυξημένο κόστος προσωπικού κατά 1,4 εκατ. ευρώ, στο αυξημένο κόστος λειτουργίας της επιχείρησης κατά 0,2 εκατ. ευρώ λόγω των εγκαινίων του νέου καταστήματος στις εγκαταστάσεις του εστιατορίου Zuma και στο κόστος κατασκευής του νέου καταστήματος Zuma κατά 0,6 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των γενικών και διοικητικών εξόδων αποδίδεται στα υψηλότερα έξοδα διοικητικής λειτουργίας κατά €300 χιλ. που χρεώθηκαν από τη μητρική εταιρεία LVM σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Οι δαπάνες αυτές υπολογίζονται αναλογικά με τον κύκλο εργασιών της εταιρείας. Τέτοιες δαπάνες αφορούν το merchandising, τα logistics, το μάρκετινγκς, τη χρηματοδότηση και την μηχανογραφική υποστήριξη.

Οι προοπτικές πάντως φαντάζουν ευνοϊκές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΣ, Marc Alins, η εικόνα των μελλοντικών διεθνών μετακινήσεων και του εισερχόμενου τουρισμού είναι θετική. “Εφόσον τα θετικά σενάρια επιβεβαιωθούν, και σε συνδυασμό με την υπάρχουσα προσπάθεια εκμετάλλευσης της εσωτερικής αγοράς, αναμένουμε να υπάρξει μια ακόμη αύξηση της ζήτησης” αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Εκθεση Διαχείρισης του ΔΣ.

Επίσης, τονίζεται ότι “σε όλο αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας παγκοσμίως, τις συνεχιζόμενες πολεμικές εντάσεις στην Ουκρανία και το ξέσπασμα της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης η οποία δυσχεραίνει την ασφάλεια και επαυξάνει το κόστος μεταφοράς αγαθών κατά μήκος διεθνών εμπορικών οδών ιδιαίτερα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, η Louis Vuitton αποδεικνύεται ανθεκτική ώστε όχι μόνο να επιβιώνει αλλά και να παραμένει με κερδοφόρο αποτέλεσμα παρά τις συνθήκες.”

Με πτώση ο όμιλος

Πτώση 3% στις πωλήσεις γ’ τριμήνου ανακοίνωσε ο όμιλος ειδών πολυτελείας LVMH (έχει τα brands Louis Vuitton, Moët Hennessy, καθώς και Dior, Givenchy, Fendi, Celine, Kenzo, Tiffany, Bulgari, Loewe, TAG Heuer, Marc Jacobs κ.ά.).

Ο τζίρος του γαλλικού κολοσσού κινήθηκε χαμηλότερα από τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών, καταγράφοντας πτώση σε τριμηνιαία βάση για πρώτη φορά από την πανδημία, καθώς η ζήτηση σε Κίνα και Ιαπωνία έχει ατονήσει.

Οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 19,08 δισ. ευρώ για το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας πτώση 3% σε οργανική βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών, των εξαγορών και των αποεπενδύσεων.

Τα μεγέθη κινήθηκαν εκτός των προβλέψεων σε όλους τους τομείς, δήλωσε ο Luca Solca, αναλυτής της Bernstein.

Ο γαλλικός κολοσσός είναι ο πρώτος μεταξύ των ομίλων ειδών πολυτελείας που ανακοινώνει τα μεγέθη του, και μάλιστα σε μια περίοδο που οι μετοχές των συγκεκριμένων εταιρειών καταγράφουν έντονα σκαμπανεβάσματα, καθώς τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας που ανακοίνωσε προ ημερών η Κίνα δημιούργησαν ελπίδες στους επενδυτές για τόνωση της ζήτησης.

Η κινεζική καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει κατρακυλήσει στα ιστορικά χαμηλά της εποχής COVID-19, δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της LVMH, Jean-Jacques Guiony, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, αν και πρόσθεσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να πιστεύει στο μέλλον της αγοράς.

