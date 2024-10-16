Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,45%- Στα 96,13 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει στα επίπεδα των 1.430 μονάδων, ενώ κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ υποχώρησε ο τζίρος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.430,09 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,45%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 96,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20,742.523 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+1,60%), της Eurobank (+1,56%), Motor Oil (+1,46%), του ΟΠΑΠ (+1,46%) και της Σαράντης (+1,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-0,86%), της Viohalco (-0,71%) και της Lamda Development (-0,53%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 4.903.073 και 4.009.486 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 20,96 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 36 πτωτικά και 33 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +5,74% και Ίλυδα +5,48%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -6,67% και Χαϊδεμένος -3,20%

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,9500 +0,92%

ALPHA BANK: 1,5175 +0,70%

AEGEAN AIRLINES: 10,3600 -0,86%

VIOHALCO: 5,6000 -0,71%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5800 +0,46%

ΔΑΑ: 7,6000 +0,34%

ΔΕΗ: 11,9900 +0,93%

COCA COLA HBC: 33,5400 -0,06%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8580 +0,54%

ΕΛΠΕ: 7,1250 +0,21%

ELVALHALCOR: 1,8400 +0,33%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3560 -0,22%

ΕΥΔΑΠ: 5,6200 +0,36%

EUROBANK: 2,0160 +1,56%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4400 -0,53%

MOTOR OIL: 20,8600 +1,46%

JUMBO: 26,2200 +0,46%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,9000 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 27,7000 +0,36%

ΟΠΑΠ: 15,9800 +1,46%

ΟΤΕ: 15,9500 +0,95%

AUTOHELLAS: 10,9800 +0,73%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8100 +1,60%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0400 +1,10%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5800 +0,26%

