Τα «κρυφά χαρτιά» του ΥΠΕΘΟ: Ποιες νέες μειώσεις φόρων έρχονται το φθινόπωρο

Του Βαγγέλη Δουράκη

Τη λίστα με τις φορο-ελαφρύνσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί και θα είναι σε ισχύ εντός του 2025 έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε αυτή περιλαμβάνονται 18 παρεμβάσεις μείωσης φόρων και 7 μέτρα στήριξης εισοδημάτων, όμως δεν υπάρχουν εκείνες οι δράσεις για τις οποίες οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν εντός του α’ εξαμήνου της νέας χρονιάς. Υπάρχουν λοιπόν κάποια «κρυφά χαρτιά» που αναλόγως της πορείας του προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση θα τα «εμφανίσει» το φθινόπωρο.

Αναλυτικά, όπως καταγράφεται στην σχετική λίστα, το 2025 εφαρμόζονται 18 μειώσεις φόρων και 7 μέτρα στήριξης εισοδημάτων, τα οποία όπως επισημαίνει το ΥΠΕΘΟ, έρχονται ως συνέχεια των παρεμβάσεων που εφαρμόζονται από το 2019 με την κατάργηση ή μείωση συνολικά πάνω από 70 φόρων.

Ποιες φοροελαφρύνσεις ενεργοποιήθηκαν από τις αρχές της χρονιάς

Ενδεικτικά, για τη νέα χρονιά τίθεται σε ισχύ:

Η μείωση κατά μια 1 επιπλέον μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών. Σωρευτικά η μείωσή τους από το 2019 διαμορφώνεται σε 5,4 ποσοστιαίες μονάδες (από 40,56% σε 35,16%).

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι καθώς και εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι»).

Η απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη επιπλέον 132.000 χαμηλοσυνταξιούχων που πληρούν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ.

Η απαλλαγή του φόρου εισοδήματος για 3 έτη κλειστά σπίτια έως 120 τμ που θα ενοικιαστούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 με συμβόλαια τουλάχιστον τριετούς μίσθωσης και τα οποία δηλώνονταν προηγουμένως ως κενά ή είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση.

Η απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρων (15%) τα συμβόλαια υγείας για παιδιά έως 18 ετών. Σε περίπτωση οικογενειακού ή ομαδικού συμβολαίου ο φόρος μειώνεται αναλογικά με τον αριθμό των ανήλικων μελών που καλύπτει.

Η διπλάσια μείωση ΕΝΦΙΑ (από 10% σε 20%) για κατοικίες φυσικών προσώπων, φορολογητέας αξίας έως 500.000 ευρώ, που είναι ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές (πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα).

Η κατάργηση του τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (≥100 Μbps).

Ποιες νέες φορο- παρεμβάσεις ετοιμάζει το ΥΠΕΘΟ

Η λίστα όμως με τις μειώσεις φόρων του 2025 δεν εξαντλείται εδώ. Το αρμόδιο Υπουργείο κρατάει και κάποια «κρυφά χαρτιά» στα χέρια του, καθώς υπάρχουν στο τραπέζι νέες παρεμβάσεις που αυτή την φορά θα αφορούν την φορολογία εισοδήματος, αλλά και τα τεκμήρια.

Ο προϋπολογισμός υπεραποδίδει και τροφοδοτεί τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για αυτό το ΥΠΕΘΟ κοντά στο τέλος του πρώτου τετράμηνου του 2025 ετοιμάζεται να ανοίξει συζήτηση για νέες μειώσεις φόρων, τις οποίες σχεδιάζει να εφαρμόσει σταδιακά από το ερχόμενο φθινόπωρο.

Σκοπός είναι να ξεκινήσει κύκλος διαπραγματεύσεων με παράγοντες της Κομισιόν για αλλαγές στην κλίμακα των φορολογουμένων και τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης.

Πληροφορίες θέλουν από τις αλλαγές των συντελεστών στον φόρο εισοδήματος να ευνοούνται κυρίως εκείνοι με αποδοχές από 20.000 έως και 50.000 ευρώ, μια μερίδα φορολογουμένων που έχει μείνει έξω από κάθε ενίσχυση που δόθηκε κατά τη διάρκεια των κρίσεων που προκλήθηκαν από την πανδημία και στη συνέχεια την ενεργειακή κρίση που προέκυψε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η άλλη παρέμβαση που είναι στο τραπέζι αφορά τη σταδιακή μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%.

Η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου έχει δύο βασικές προϋποθέσεις:

Η πρώτη είναι να αντικατασταθεί η οριζόντια εφαρμογή των τεκμηρίων με πυκνότερους και πιο αποτελεσματικούς ελέγχους, οι οποίοι πρέπει να αποδίδουν το ίδιο τα φορολογικά έσοδα. Αυτό εξασφαλίζεται με την πλήρη εφαρμογή του My Data και την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η δεύτερη είναι να μειωθεί η φοροδιαφυγή ώστε να εξοικονομηθούν πόροι που θα αντικαταστήσουν την απώλεια των εσόδων, η οποία θα προκύψει από μελλοντική κατάργηση του μέτρου των τεκμηρίων.

Πηγή: skai.gr

