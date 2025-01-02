Χρηματιστήριο: Κέρδη 0,77% στην πρώτη συνεδρίαση για το 2025

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση του 2025, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.480 μονάδων, με περιορισμένο τζίρο.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Elvalhalcor και της Ελλάκτωρ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.480,98 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,77%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 79,44 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.339.831 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,89%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,85%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+6,25%), της Viohalco (+6,07%), της Ελλάκτωρ (+4,93%), της Μυτιληναίος (+2,86%) και της Motor Oil (+2,71%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima (-1,55%), της Lamda (-1,23%), του ΟΤΕ (-1,08%) και της Τιτάν (-1,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 3.154.602 και 2.385.102 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 12,34 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 72 μετοχές, 28 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: 'Αβαξ +8,53% και Ικτίνος +7,76%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -8,66% και Ακρίτας -4,73%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA: 12,7400 -1,55%

ΤΙΤΑΝ: 39,8000 -1,00%

ALPHA BANK: 1,6170 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES: 10,1900 +0,69%

VIOHALCO: 5,7700 +6,07%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,4800 αμετάβλητη

ΔΑΑ: 7,9900 -0,13%

ΔΕΗ: 12,6500 +2,51%

COCA COLA HBC: 33,2000 -0,36%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3400 +4,93%

ΕΛΠΕ: 7,6700 +1,46%

ELVALHALCOR: 2,0400 +6,25%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,6480 -0,16%

ΕΥΔΑΠ: 5,9400 +0,51%

EUROBANK: 2,2570 +1,21%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2200 -1,23%

MOTOR OIL: 21,2000 +2,71%

JUMBO: 26,2000 +2,50%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,4800 +2,86%

ΟΛΠ: 30,5500 +1,83%

ΟΠΑΠ: 15,7800 +0,51%

ΟΤΕ: 14,7200 -1,08%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9400 +2,34%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,8800 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 20,0000 +0,30%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

