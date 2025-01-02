Στουρνάρας: Το φθινόπωρο στο 2% το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ

Στο 2% επανέλαβε σήμερα ότι θα υποχωρήσει το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) το φθινόπωρο, από 3% που είναι σήμερα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Υπενθυμίζεται ότι ίδιος από το βήμα του συνεδρίου του Βloomberg τον περασμένο Νοέμβριο (18/11) είχε προβλέψει ότι το βασικό επιτόκιο θα υποχωρήσει έως το τέλος του 2025.

Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣKAΪ ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι «έχουμε κάνει τέσσερις μειώσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουμε πέσει από το 4% που ήταν το Ιούνιο σε 3% αυτό είναι το βασικό επιτόκιο. Οι τράπεζες το περνάνε στα επιτόκια, είναι υποχρεωμένες, και η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί ακριβώς αυτή τη μείωση, γιατί τα επιτόκια είναι κυμαινόμενα άρα περνάει η μείωση υποχρεωτικά. Και επίσης αναμένω να γίνει μείωση ακόμα άλλων 100 μονάδων βάσης, δηλαδή να φτάσουμε κοντά στο 2% προς το φθινόπωρο του 2025. Ο δανειολήπτης θα το δει άμεσα αυτό».

Όσον αφορά το ζήτημα των τραπεζών και των προμηθειών, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι «οι προμήθειες που παίρνουν οι τράπεζες δεν είναι μόνο προμήθειες από μεταφορά χρημάτων, από ανάληψη από τα ATM που αφορούν τα μέτρα, είναι και προμήθειες από επενδυτική τραπεζική, από διαχείριση χαρτοφυλακίων άρα δεν μπορείς να παρέμβεις σ' αυτά, αυτά είναι αμοιβές που κάνουν για δουλειές που κάνουν. 'Αρα πιστέψτε με τα μέτρα είναι σωστά, μετρημένα και τιμολογημένα. Ίσως και οι τράπεζες έχουν πέσει λίγο θύμα της δικής τους ρητορικής ότι πάνε όλα τέλεια, ότι έχουν πολύ μεγάλα κέρδη».

Σημείωσε επίσης ότι «κέρδη έχουν μόνο το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως, πρέπει να έχουν κέρδη και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κέρδη τους είναι αποτέλεσμα της νομισματικής πολιτικής που ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μην ξεχνάτε τα προηγούμενα χρόνια είχαν και μεγάλες ζημιές».

«Τα μισά κεφάλαια των τραπεζών, λόγω ακριβώς του κουρέματος των ομολόγων, λόγω των κόκκινων δανείων, δεν είναι καταβεβλημένο κεφάλαιο ακόμα, είναι μια απαίτηση έναντι του ελληνικού δημοσίου που έχουν, αυτό ονομάζεται αναβαλλόμενη φορολογία. Πληρώνουν αλλά συμψηφίζονται με την υποχρέωση που έχει το δημόσιο απέναντι τους. 'Αρα λοιπόν θέλουμε τώρα τα κέρδη που κάνουν ένα μέρος αυτών των κερδών, πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε μέρισμα διότι άνθρωποι επένδυσαν στις ελληνικές τράπεζες. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πούλησε μετοχές, δεν μπορούμε να πούμε στους μετόχους ότι δεν θα πάρετε ποτέ μέρισμα. 'Αρα λοιπόν ένα κομμάτι θα πάει σε μέρισμα. Ένα κομμάτι βεβαίως πηγαίνει σε απόσβεση της αναβαλλόμενης φορολογίας και ένα πηγαίνει σε αύξηση κεφαλαίου. 'Αρα λοιπόν πρέπει να τα πετύχουν και τα τρία αυτά μαζί».

