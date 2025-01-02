Σημαντικές πρωτοβουλίες για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και μειώσεις φόρων και άλλων βαρών, της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ, τίθενται σε εφαρμογή το 2025. Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζόμενων και των συνταξιούχων και οι περαιτέρω μειώσεις των φόρων στηρίζονται στην ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών και στις επιτυχίες στο μέτωπο περιορισμού της φοροδιαφυγής ακολουθώντας το γενικότερο Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο που καθορίζει συγκεκριμένα ετήσια όρια για τις αυξήσεις δαπανών.

Αναλυτικά το 2025 εφαρμόζονται 18 μειώσεις φόρων και βαρών και 7 μέτρα στήριξης των εισοδημάτων που ενισχύουν με τρόπο μόνιμο και κοινωνικά δίκαιο το εισόδημα των πολιτών. Οι μειώσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια των σημαντικών παρεμβάσεων που υλοποιεί η Κυβέρνηση από το 2019 καταργώντας ή μειώνοντας συνολικά πάνω από 70 φόρους. Συγκεκριμένα φέτος:



Μειώνονται κατά μια 1 επιπλέον μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές που οδηγούν σε αυξήσεις σε μισθούς και σε μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Το κόστος ανέρχεται σε 440 εκατ. ευρώ. Η σωρευτική μείωσή τους από το 2019 ανέρχεται σε 5,4 ποσοστιαίες μονάδες (από 40,56% σε 35,16%). Από την επιπλέον μείωση αυτή ωφελούνται τόσο οι εργοδότες (μέσω της περαιτέρω μείωσης του μη μισθολογικού κόστους) όσο και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μέσω της αύξησης των καθαρών αποδοχών τους. Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι καθώς και εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι») σε συνέχεια της μείωσης κατά 50% το 2024, με κόστος 113 εκατ. ευρώ για το 2024 και 238 εκατ. ευρώ για το 2025. Απαλλάσσονται από την συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη επιπλέον 132.000 χαμηλοσυνταξιούχοι που πληρούν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ. Το κόστος εκτιμάται σε 23 εκατ. ευρώ. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος για 3 έτη για ακίνητα έως 120 τμ που θα ενοικιαστούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 με συμβόλαια τουλάχιστον τριετούς μίσθωσης και τα οποία δηλώνονταν προηγουμένως ως κενά ή είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, με κόστος 3 εκατ. ευρώ για το 2025 και 13 εκατ. ευρώ για το 2026. Απαλλάσσονται από τον φόρο ασφαλίστρων (15%) τα συμβόλαια υγείας για παιδιά έως 18 ετών. Σε περίπτωση οικογενειακού ή ομαδικού συμβολαίου ο φόρος μειώνεται αναλογικά με τον αριθμό των ανήλικων μελών που καλύπτει. Το κόστος εκτιμάται σε 17 εκατ. ευρώ. Διπλάσια μείωση ΕΝΦΙΑ (από 10% σε 20%) για κατοικίες φυσικών προσώπων, φορολογητέας αξίας έως 500.000 ευρώ, που είναι ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές (πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα). Το κόστος εκτιμάται σε 18 εκατ. ευρώ. Καταργείται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (≥100 Μbps), με κόστος 24 εκατ. ευρώ. Φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων για νέους γονείς (για επίδομα έως 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο και για παροχή έως 5.000 ευρώ ετησίως για την κάλυψη δαπάνης βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών), με κόστος 6 εκατ. ευρώ. Φορολόγηση αμοιβής για εφημερίες ιατρών με συντελεστή 22%. Το μηναίο καθαρό όφελος μεσοσταθμικά για τους ιατρούς υπολογίζεται σε 150 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει τα 200 ευρώ. Το κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ. Παροχή κινήτρων για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων που αφορούν στην «μικρή» επιχειρηματικότητα, συνολικού κόστους 41 εκατ. ευρώ. Μειώνονται οι φόροι χαρτοσήμου σε μια σειρά από συναλλαγές συνολικού δημοσιονομικού κόστους 32 εκατ. ευρώ. Μονιμοποιείται η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο με νέο σύστημα το οποίο βασίζεται στην πραγματική κατανάλωση, μέτρο συνολικού δημοσιονομικού κόστους 100 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Απαλλάσσονται από ΦΠΑ οι νέες οικοδομές και για το 2025, με κόστος 18 εκατ. ευρώ. Αναστέλλεται η επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακινήτων. Μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για ελεύθερους επαγγελματίες σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων. Παρέχονται εκπτώσεις από 2%- 4% για την καταβολή ολόκληρου του ποσού του φόρου εισοδήματος μέχρι την 31η Ιουλίου (4% έκπτωση για όποιον υποβάλλει φορολογική δήλωση από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου, 3% από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου). Τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην εστίαση, στα κομμωτήρια, σε υπηρεσίες διανομής κτλ., με εφαρμογή από 1η Νοεμβρίου 2024, είναι αφορολόγητα μέχρι του ποσού των 300 ευρώ μηνιαίως και δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές για ολόκληρο το ποσό. Εφαρμόζονται όρια στις προμήθειες των τραπεζών για καθημερινές συναλλαγές με εφαρμογή εντός του Ιανουαρίου 2025. Έτσι θα υπάρχει μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, εταιρίες ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και ασφαλιστικές εταιρίες, μέσω web-banking και mobile-banking. Επιπλέον, μειώνονται 50% έως 80% οι χρεώσεις για αποστολή χρημάτων σε άλλη τράπεζα, ενώ η ανάληψη μετρητών σε δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει ΑΤΜ μόνο ενός τραπεζικού ιδρύματος θα έχουν μηδενική χρέωση. Παράλληλα επεκτείνεται η μείωση κατά 50% των προμηθειών για αγορές από 10 ευρώ μέσω POS στη λεγόμενη «μικρή λιανική» στα 20 ευρώ, ενώ θα ισχύει μηδενική χρέωση για φόρτιση προπληρωμένων καρτών για ποσό φόρτισης έως 100 ευρώ.

Παράλληλα εντός του 2025 ενεργοποιούνται και 7 μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων των πολιτών. Συγκεκριμένα:

Αυξάνονται οι συντάξεις κατά 2,4% με βάση τον ρυθμό μεταβολής του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, με κόστος 398 εκατ. ευρώ. Αυξάνονται οι αποδοχές των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών: (α) από 165 ευρώ σε 609 ευρώ μηνιαίως των αποδοχών των σπουδαστών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και (β) από 125 ευρώ σε 249 ευρώ μηνιαίως των αποδοχών των σπουδαστών των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, με κόστος 14 εκατ. ευρώ. Αυξάνεται το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια κατά 500 ευρώ (από 1.500 ευρώ σε 2.000 ευρώ και σε 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης), με κόστος 15 εκατ. ευρώ. Αυξάνεται η αποζημίωση για τη νυχτερινή απασχόληση του ένστολου προσωπικού (Ελληνική Αστυνομία - ΕΛΑΣ, Πυροσβεστικό Σώμα - ΠΣ, Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή - ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Ένοπλες Δυνάμεις), με κόστος 25 εκατ. ευρώ. Από τον Απρίλιο αυξάνεται περαιτέρω ο κατώτατος μισθός, πλέον της αύξησής του κατά 6,4% (από 780 ευρώ σε 830 ευρώ) τον Απρίλιο 2024. Επισημαίνεται ότι η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2021 έως το 2024 ανήλθε σε 27,7%. Επιπλέον, από τον Απρίλιο αυξάνονται οι βασικοί μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων ώστε ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο να μην υπολείπεται του επιπέδου του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα, με εκτιμώμενο κόστος για το 2025 143 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2024 ήταν η πρώτη φορά μετά από 14 έτη που αυξήθηκαν οι μισθοί του δημοσίου, ενώ στόχος είναι το 2027 ο κατώτατος και εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο να φτάσουν στα 950 ευρώ. Από 1η Ιουλίου, ενισχύονται περαιτέρω τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με την αναμόρφωση του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας σε «επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας» και την προσαύξησή του κατά 100 ευρώ μηνιαίως, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 111 εκατ. ευρώ για το 2025 και 222 εκατ. ευρώ για το 2026. Αφορά 153.240 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛΑΣ, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής.



