Τα brands πολυτελείας επικεντρώνονται σε φθηνότερα προϊόντα για να προσελκύσουν αγοραστές από τη μεσαία τάξη

Αντιμέτωπες με μεγάλη πτώση στη ζήτηση σε ακριβά προϊόντα, όπως τσάντες αξίας άνω των 3.000 δολαρίων και πανωφόρια από κασμίρι των 4.000 δολαρίων, οι μεγάλοι έμποροι πολυτελών αντικειμένων δίνουν πλέον έμφαση σε πιο οικονομικά είδη όπως κασκόλ, ζώνες, πορτοφόλια και οικιακά προϊόντα σε τιμές που δεν ξεπερνούν τα 500 δολάρια.

Η κίνηση αυτή, σημειώνει το Reuters, έχει σκοπό να προσελκύσει πελάτες της μεσαίας τάξης, αν και η στρατηγική αυτή μπορεί να μειώσει τα μεγάλα περιθώρια κέρδους των εταιρειών.

Μετά από δύο χρόνια απότομων αυξήσεων στις τιμές -Chanel, Prada και Dior αύξησαν τις τιμές στις τσάντες χειρός πάνω από 50% στη Γαλλία το 2023 σε σύγκριση με το 2020- τα brands πολυτελείας βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο να αποξενωθούν από τη μεσαία τάξη.

Στις ΗΠΑ οι δαπάνες σε προϊόντα πολυτελείας εμφανίζονται μειωμένες κατά 6% τον Νοέμβριο, μήνα κατά τον οποίο οι Αμερικανοί παραδοσιακά αρχίζουν να ξοδεύουν εν όψει των γιορτών, σύμφωνα με στοιχεία της Citi.

Δώρα κάτω των 500 δολαρίων

Η Gucci έβγαλε για τη σεζόν πακέτο που περιέχει ένα λουρί για κατοικίδιο και ένα κουτί με αυτοκόλλητα χαρτάκια για σημειώσεις που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας στην τιμή των 200 δολαρίων.

Η Louis Vuitton, που ανήκει στην LVMH, προσφέρει μια θήκη για κάρτες και ένα βραχιόλι για 395 δολάρια.

Η Burberry σχεδιάζει να αλλάξει τη διάταξη των καταστημάτων της για να τονίσει τα σημεία όπου πωλούνται κασκόλ από κασμίρι σε τιμές από 450 σε 1.050 δολάρια.

Η Cartier θέλει να επαναφέρει τις σειρές αρωμάτων και καλλυντικών, ενώ η LVMH αναπτύσσει τα καφέ και γενικότερα το κομμάτι της ψυχαγωγίας.

Εύθραυστη ζήτηση μετά τις εκλογές

Μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, «η ζήτηση σε προϊόντα πολυτελείας φαίνεται εύθραυστη» αναφέρει σε ανάλυσή της η Citi, υπογραμμίζοντας τα όχι θετικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Αναλυτές επισημαίνουν την πτώση σε πωλήσεις προϊόντων πολυτελείας και την αποδίδουν αφενός στις πληθωριστικές πιέσεις και αφετέρου στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για δαπάνες σε εμπειρίες και όχι σε προϊόντα.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις προσωπικών ειδών πολυτελείας, όπως ρούχα, αξεσουάρ και προϊόντα ομορφιάς, αναμένεται να είναι σταθερές σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Bain.

Η ίδια εταιρεία είχε προβλέψει ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις προσωπικών ειδών πολυτελείας θα μειωθούν κατά 2% φέτος, με συρρίκνωση της πελατειακής βάσης, ειδικά των λεγόμενων φιλόδοξων αγοραστών, που είναι πιο ευαίσθητοι στις τιμές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.