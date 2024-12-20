Coca-Cola Τρία Έψιλον: Ανάπτυξη και νέες επενδύσεις για το 2025

Νέες επενδύσεις δρομολογεί για το 2025 η Coca-Cola Τρία Έψιλον, που αναμένεται να οριστικοποιηθούν τον Ιανουάριο, οι οποίες θα ξεπεράσουν τα 65 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων του τρέχοντος έτους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε εχθές στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης ο νέος γενικός διευθυντής Svetoslav Atanasov, οι επενδύσεις θα κατευθυνθούν κυρίως σε υποδομές και παραγωγή. «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε. Φέτος συνεχίζουμε ανοδικά και φιλοδοξούμε να διατηρήσουμε τη θετική τροχιά» σημείωσε ο ίδιος και εστίασε στη σημασία της ελληνικής αγοράς για τη μητρική εταιρεία υπογραμμίζοντας ότι η Coca Cola Τρία Έψιλον έχει αναδειχθεί για το 2023 ως ο κορυφαίος συνεργάτης εμφιάλωσης του ομίλου παγκοσμίως.

Από την πλευρά του ο Σταύρος Μουρελάτος, γενικός διευθυντής Coca-Cola Ελλάς για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα έκανε λόγο για ένα πολύ καλό momentum για την εταιρεία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς και σημείωσε ότι στόχος είναι η θετική τροχιά ανάπτυξης, σε μια χώρα που βελτιώνεται σταθερά με ρυθμούς ανάπτυξης ταχύτερους από το μέσο όρο της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του 2024 και μπροστά σε μια περίοδο υψηλής ζήτησης ενόψει Χριστουγέννων, η διοίκηση εκτιμά ότι θα διατηρηθεί η θετική τάση του εννεαμήνου.

Σημειώνεται ότι στο εννεάμηνο ο όμιλος Coca-Cola HBC εμφάνισε αύξηση καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 13,7% ενώ καταγράφηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε οργανική βάση κατά 4%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες στρατηγικής προτεραιότητας, με τα ανθρακούχα αναψυκτικά να σημειώνουν άνοδο 3,9%, τα ποτά ενέργειας 28% και ο καφές 35,6%. Στην Ελλάδα, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, επωφελούμενοι από την υλοποίηση της καλά σχεδιασμένης στρατηγικής κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Τα ανθρακούχα αναψυκτικά αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της Coke Zero και της Sprite. Ο καφές κατέγραψε ισχυρή διψήφια αύξηση, ενώ τα μη ανθρακούχα αναψυκτικά κατέγραψαν μεσαία μονοψήφια αύξηση, κυρίως χάρη στην καλή απόδοση του νερού και των χυμών.

Αναφορικά με τις προκλήσεις της νέας χρονιάς ο κ. Atanasov εστίασε στις αυξήσεις τιμών στις πρώτες ύλες - όπως ο καφές, το κακάο, το πορτοκάλι - που έχουν οδηγήσει ήδη σε ανατιμήσεις σημειώνοντας ότι η εταιρεία απορροφά σημαντικό μέρος του επιπλέον κόστους προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει στους καταναλωτές προσιτές τιμές.

Ερωτηθείς σχετικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ακρίβειας (πλαφόν μεικτό κέρδος, περιορισμός στις προσφορές) ο Svetoslav Atanasov σημείωσε ότι «τα μέτρα αποτελούν ένα δεδομένο που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και μέσα σε αυτό το περιβάλλον συνεχίζουμε να λειτουργούμε. Παρά τους περιορισμούς καταφέραμε να εξελιχθούμε και να συνεχίσουμε την ανάπτυξή μας».

Ο νέος επικεφαλής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, έχοντας ως στόχο να ηγηθεί της πορείας ανάπτυξης της εταιρείας βασιζόμενος στους πυλώνες που έφεραν τη σημερινή ανάπτυξη, όπως η καινοτομία σε όλες τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης, προανήγγειλε νέα λανσαρίσματα εστιάζοντας στην ικανοποίηση των πελατών. Σημειώνεται ότι πέρυσι επανατοποθετήθηκε στην αγορά με νέα εικόνα η Sprite με αιχμή τα προϊόντα "Zero".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.