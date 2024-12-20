Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η “HoldCo”), μητρική εταιρεία της Alpha Τράπεζα A.Ε. (η «Alpha Bank» ή η «Τράπεζα» και από κοινού με τη HoldCo ο «Όμιλος»), ανακοινώνει ότι η Τράπεζα προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρεία που χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με την Davidson Kempner Capital Management LP (η “Davidson Kempner”) αναφορικά με την πώληση του 95% των ομολογιών μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων δυο χαρτοφυλακίων, αποτελούμενων κυρίως από Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, συνολικής Μεικτής Λογιστικής Αξίας Ευρώ 1,1 δισ. (οι «Τιτλοποιήσεις GAIA Ι και GAIA II»).

Η Τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, επωφελούμενη των διατάξεων του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η εταιρεία Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις θα είναι ο διαχειριστής των δανειακών χαρτοφυλακίων των Τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα έχει ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής των Τιτλοποιήσεων GAIA Ι και GAIA ΙΙ στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής» του ν. 4649/2019, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 5072/2023 και ισχύει.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου από την πώληση του 95% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των Τιτλοποιήσεων GAIA Ι και GAIA ΙΙ (η “Συναλλαγή”), μαζί με την αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αναλογούν στο 50% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων.

Επιπλέον, μέσω των Τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου αναμένεται να μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 4%. Η Συναλλαγή αναμένεται να είναι ουδέτερη από άποψης επάρκειας συνολικών κεφαλαίων.

Η ολοκλήρωση των Τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του α ́ και του β ́ τριμήνου του 2025 αντίστοιχα, υπόκειται στην πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης όσον αφορά στην παροχή της εγγύησης του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής» για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και η εποπτική έγκριση για τη Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου (Significant Risk Transfer – SRT) των υποκείμενων δανείων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

