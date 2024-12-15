Μ. Βορίδης: Δεν πρόκειται να επιβληθεί φορολογία στις τράπεζες - Θα υπάρχει μια παρέμβαση στο ζήτημα των προμηθειών

Ημέρα Προϋπολογισμού η σημερινή, και ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης έκανε λόγο, στο "Open", για έναν Προϋπολογισμό με τον οποίο «μειώνεται περαιτέρω η ανεργία, αυξάνονται οι μισθοί, (είναι ένας Προϋπολογισμός που) επιτυγχάνει έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, εξακολουθεί να προσελκύει επενδύσεις. Αυτόν τον Προϋπολογισμό έχει καταλάβει κανείς γιατί τον καταψηφίζει η αντιπολίτευση, τι θέλει; Δεν θέλει να αυξηθούν οι μισθοί, να μειωθούν οι φόροι;», διερωτήθηκε κλείνοντας την απάντησή του.

Στο θέμα των τραπεζών, ο υπουργός αφού παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού το απόγευμα, διευκρίνισε ότι «δεν πρόκειται να επιβληθεί φορολογία στις τράπεζες». Εκείνο, όμως, «το οποίο θα κάνουμε, είναι ότι θα υπάρχει μια παρέμβαση στο ζήτημα των προμηθειών», προανήγγειλε.

Ενώ στην παρακίνηση, όπως είπε, του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση να παρέμβει στη διαφορά των επιτοκίων (χορηγήσεων - καταθέσεων), ξεκαθάρισε: «Κανένα κράτος δεν το κάνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαγορεύεται. Δεν καθορίζονται από τα κράτη τα επιτόκια. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρει τα βασικά».

Επιπλέον, αφού υπενθύμισε ότι «περάσαμε μια δύσκολη περίοδο με τις τράπεζες», επίσης ότι «η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος πέρασε από χίλια μύρια κύματα», τόνισε: «Τώρα που οι τράπεζες έχουν κερδοφορία, θέλουμε να πατήσουν καλά στα πόδια τους, (θέλουμε) να ενισχύσουμε τον τραπεζικό ανταγωνισμό βάζοντας και τον 5ο πυλώνα».

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Παύλου Πολάκη για κρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας, ο Μάκης Βορίδης είπε τα εξής: «Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι δεν θα λειτουργεί η αγορά, αλλά θα υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις που θα λαμβάνονται από τον κρατικά διορισμένο διοικητή της εθνικής τράπεζας». Με τον τρόπο αυτό, όμως, επιχειρηματολόγησε, «ξαναγυρνάμε στην υπονόμευση της σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος». Κι αυτό γιατί, «μετά την εμπειρία της κρίσης τα χρήματα για να διασωθεί μια τράπεζα δεν τα βάζουν οι φορολογούμενοι, αλλά αφαιρούνται από τις καταθέσεις». Τούτων δοθέντων, «ο κ. Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ μας λένε να γυρίσουμε σε ένα κύκλο διαταραχής της τραπεζικής ισορροπίας. Και η απάντησή μας είναι, όχι δεν θα το κάνουμε αυτό».

Για τα περίπου 25.000 ακίνητα που είναι στην κατοχή των τραπεζών, εξέφρασε την άποψη ότι «οι τράπεζες δεν έχουν φροντίσει, κακώς, για την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων, δεν είναι προτεραιότητά τους».

Ενώ για το στεγαστικό εν γένει, αφού διευκρίνισε πως «δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά», παρέπεμψε στα διάφορα κυβερνητικά προγράμματα: Ήδη «με το 1ο πρόγραμμα ωφελήθηκαν 17.000, στο 2ο πρόγραμμα θα είναι άλλες 25.000». Κατά συνέπεια, αν πέσουν κι άλλα ακίνητα στην αγορά, η προσφορά θα ισορροπήσει με τη ζήτηση, ήταν η εκτίμησή του.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ζητήθηκε το σχόλιο του υπουργού Επικρατείας για τη βλάβη στο Μετρό Θεσσαλονίκης και είπε: «Οι βλάβες πάντοτε γίνονται στις πρώτες δύο εβδομάδες». Εν πάση περιπτώσει, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν θα επιλυθεί σύντομα το πρόβλημα, «τηρήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας». Ενώ ενθυμήθηκε τα φοιτητικά χρόνια του στο Λονδίνο εκεί όπου, επίσης, συνέβαιναν βλάβες στο Μετρό.

Στο θέμα του/της επόμενου/ης Προέδρου της Δημοκρατίας, επανέλαβε την κυβερνητική θέση ότι «όλα θα γίνουν στην εύλογη προθεσμία». Ενώ για το σενάριο επιστροφής του βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη στη Νέα Δημοκρατία, ο Μάκης Βορίδης αφού δήλωσε ότι δεν ξέρει καθόλου το θέμα, διατύπωσε τη γενική, θεωρητική προσέγγιση ότι σε όλα τα πράγματα «η τιμωρία πρέπει να είναι αναλογική -και στην πολιτική υπάρχει κάτι αντίστοιχο». Θύμισε, πάντως, ότι «από την πρώτη στιγμή ο κ. Αυγενάκης είχε ζητήσει δημοσίως συγγνώμη για τη συμπεριφορά του».

Για την πρόταση, τέλος, να μπει φραγή στα κινητά τηλέφωνα των ανηλίκων, αφού παρατήρησε ότι είναι μια παγκόσμια συζήτηση, επεσήμανε ότι «οι πλατφόρμες είναι αρνητικές σε περιορισμούς». Σύμφωνα με τον Μ. Βορίδη, αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι «να ενισχύσουμε την ενημέρωση για δυνατότητες ρυθμίσεων που οδηγούν σε γονεϊκό έλεγχο της χρήσης των κινητών». Σε κάθε περίπτωση, προσέθεσε, «χρειάζεται εκστρατεία ενημέρωσης των γονέων». Και, εν κατακλείδι, είναι κάτι που απασχολεί πολύ όλους στην κυβέρνηση, και τον πρωθυπουργό, κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

