Αύξηση 0,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2024, έναντι μείωσης 6,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:

Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 0,3%.

Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 0,3%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% τον Ιανουάριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 1,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023.

Πηγή: skai.gr

