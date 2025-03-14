Αύξηση 0,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2024, έναντι μείωσης 6,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:
- Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 0,3%.
- Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 0,3%.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,2% τον Ιανουάριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 1,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023.
- Bloomberg: Η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας κλείνει το κεφάλαιο της κρίσης χρέους – Την Παρασκευή η απόφαση της Moody’s
- Δημογλίδου: Μόνο με εισαγγελική εντολή, θα ανακοινωθούν τα 251 πρατήρια καυσίμων με τις «πειραγμένες» αντλίες
- Απογοητευτικά στοιχεία για το βρετανικό ΑΕΠ, μειώθηκε κατά 0,1% τον Ιανουάριο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.