Συνεχίζουν πτωτικά οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών για υπερπροσφορά

Σε πτωτική τροχιά παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, μετά τη μείωση άνω του 3% που κατέγραψαν στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς ο OPEC+ αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση της παραγωγής τους επόμενους μήνες, την ώρα που το Ιράκ ξεκίνησε και πάλι τις εξαγωγές αργού μετά από δύο και πλέον χρόνια ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για πλεόνασμα προσφοράς.

Το συμβόλαιο παράδοσης Νοεμβρίου του Brent, που λήγει την Τρίτη, σημειώνει πτώση 1,18 δολαρίου ή 1,77% στα 65,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό, τύπου West Texas Intermediate, παράδοσης τον επόμενο μήνα, χάνει 1,12 δολάριο ή 1,77% και διαμορφώνεται στα 62,33 δολάρια το βαρέλι.

Εχθές, οι τιμές του αργού σημείωσαν απώλειες άνω του 3%, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερης ημερήσιες πτώσης από την 1η Αυγούστου.

Οι πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αφότου πηγές του OPEC+ άφησαν να εννοηθεί ότι το καρτέλ θα προχωρήσει σε μια ακόμα αύξηση της παραγωγής του κατά την επικείμενη συνεδρίαση των μελών του την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον αναλυτή της PVM, Τάμας Βάργκα.

Σύμφωνα με τις πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις εντός του OPEC+, οι χώρες του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοί τους, μεταξύ των οποίων είναι και η Ρωσία, πιθανότατα θα εγκρίνει μια ακόμη αύξηση της παραγωγής του κατά τουλάχιστον 137.000 βαρέλια την ημέρα.

«Παρ' όλο που (ο OPEC+) βρίσκεται ούτως ή άλλως κάτω από την ποσόστωσή του, φαίνεται ότι η αγορά εξακολουθεί να μην ενθουσιάζεται από το γεγονός ότι διατίθεται περισσότερο πετρέλαιο», προσθέτει ο αναλυτής της Marex, Εντ Μέιρ.

Κι αυτό γιατί από το Σάββατο ξεκίνησαν εκ νέου οι εξαγωγές αργού μέσω αγωγού προς την Τουρκία από την ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, για πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια, μετά την ενδιάμεση συμφωνία που επετεύχθη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ.

Η επανέναρξη των εξαγωγών από το Ιράκ θα προσθέσει στην αγορά έως και 190.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τον Ιρακινό υπουργό Πετρελαίου, Χαγιάν Αμπντούλ Γάνι, γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες για υπερπροσφορά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει άλλωστε ρεκόρ υπερπροσφοράς το επόμενο έτος, καθώς ο OPEC+ συνεχίζει να αυξάνει την παραγωγή.

Την επιφυλακτικότητα των αναλυτών και επενδυτών ενίσχυσε και ο πιθανός κίνδυνος διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που εκτιμάται ότι επίσης θα πλήξει τη ζήτηση, ανέφεραν οι αναλυτές της ANZ σε σημείωμά τους την Τρίτη.



Πηγή: skai.gr

