Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 23:59 λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι/ες:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους/ες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, όπως:

• Μητέρες που επιστρέφουν στην εργασία μετά την ανατροφή των παιδιών τους, με τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία

• Άνεργοι/ες άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία

• Άνεργοι/ες με 24μηνη ανεργία

• Άνεργοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή δεν έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα.

• Άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

• Άνεργοι/ες Ρομά (με 6μηνη ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Επιδότηση και διάρκεια υλοποίησης

• Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες.

• Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 € μηνιαίως, που περιλαμβάνει:

• Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές

• Εργοδοτικές εισφορές

• Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα άδειας

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon



