Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία αυξήθηκε και πάλι περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, καθώς τα χρόνια της οικονομικής ύφεσης έπληξαν την αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας έδειξαν ότι η ανεργία, προσαρμοσμένη στις εποχικές διακυμάνσεις, αυξήθηκε κατά 14.000 άτομα, περισσότερο από το αναμενόμενο, φτάνοντας σε νέο υψηλό 14 ετών, στα 2,98 εκατομμύρια άτομα, σημειώνει το Politico.

«Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να στερείται της απαραίτητης δυναμικής για μια ισχυρότερη ανάκαμψη», δήλωσε η επικεφαλής του γραφείου εργασίας Andrea Nahles.

Oι ειδήσεις των τοπικών εφημερίδων κυριαρχούνται εμφανώς από τις απολύσεις προσωπικού σε εθνικές εταιρείες. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Lufthansa ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε 4.000 απολύσεις διοικητικών υπαλλήλων έως το 2030. Η είδηση ήρθε λίγες μόνο ημέρες μετά την ανακοίνωση του κολοσσού της μηχανικής Robert Bosch ότι θα προχωρήσει σε επιπλέον περικοπές 13.000 θέσεων εργασίας έως το 2030, μετά την ανακοίνωση 5.550 απολύσεων τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen και η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, η Commerzbank, ανακοίνωσαν σημαντικές περικοπές θέσεων εργασίας νωρίτερα φέτος.

Τέτοιες τάσεις έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας: οι πτωχεύσεις σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Την περασμένη εβδομάδα ήταν η σειρά της Kiekert, ενός προμηθευτή αυτοκινήτων που πρωτοστάτησε στα συστήματα κεντρικού κλειδώματος, να κηρύξει πτώχευση, θέτοντας σε κίνδυνο άλλες 700 θέσεις εργασίας στη Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.