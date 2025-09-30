«Γέφυρα για τη μεταφορά καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση» χαρακτήρισε τη Δευτέρα το μεγάλο έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας - Αιγύπτου (GREGY) ο Αιγύπτιος Υπουργός Ηλεκτρισμού, Μαχμούντ Εσμάτ, επισημαίνοντας τη σημασία του και για τα δύο έθνη.

Η Αίγυπτος και η Ελλάδα υπέγραψαν συμφωνία για την ολοκλήρωση τεχνικών και οικονομικών μελετών για το μεγάλο έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας, φέρνοντας ένα βήμα πιο κοντά στην εξαγωγή έως και 3.000 μεγαβάτ αιγυπτιακής ενέργειας στην Ευρώπη μέσω του ελληνικού δικτύου.

Ο Αιγύπτιος Υπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική εστίαση της αιγυπτιακής κυβέρνησης στην ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου ηλεκτρικής ενέργειας.

Είπε ότι το έργο είναι κρίσιμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη,κ και θα βοηθήσει «να μετατραπεί η Αίγυπτος σε περιφερειακό κόμβο» για την ανταλλαγή ενέργειας και ως αγωγό για το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Αφρικής, Ευρώπης και Ασίας.

Ο Εσμάτ σημείωσε ακόμη ότι και οι δύο κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν το έργο. Τόνισε επίσης τα οικονομικά οφέλη της ανταλλαγής ενέργειας και τον ενεργό ρόλο της Αιγύπτου στις περιφερειακές πρωτοβουλίες διασύνδεσης.



Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα περαιτέρω βήμα στη στρατηγική της Αιγύπτου να γίνει ένας σημαντικός περιφερειακός ενεργειακός κόμβος, αξιοποιώντας το δυναμικό της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον εφοδιασμό της Ευρώπης - ένας στόχος που επιταχύνθηκε από την ανάγκη της Ευρώπης να διαφοροποιηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Το έργο, γνωστό ως GREGY, εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2009, αναβίωσε με Μνημόνιο Συνεργασίας το 2021 και απέκτησε επείγουσα σημασία μετά την κρίση φυσικού αερίου στην Ευρώπη που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας το 2022.

Ο βασικός στόχος του είναι η μεταφορά 3.000 MW καθαρής, ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας - κυρίως από τα ηλιακά και αιολικά πάρκα της Αιγύπτου - στην Ευρώπη μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Το έργο αναμένεται να αντικαταστήσει 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως και, ως εκ τούτου, να μειώσει τις εκπομπές CO₂ κατά 10 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της ΕΕ με τα χρηματοδοτούμενα έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το έργο θα ενισχύσει σημαντικά τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή ασφάλεια σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με τον Μαρίνο Γιαννόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Enterprise Greece, του επίσημου οργανισμού προώθησης εμπορίου και επενδύσεων της χώρας.

Το έργο αναμένεται να αποδεσμεύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε επιχορηγήσεις και χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Ahram τον Ιούλιο.

Η Αθήνα αναμένεται να χρησιμοποιήσει μέρος της ενέργειας για βιομηχανικούς σκοπούς και να εξάγει το μεγαλύτερο μέρος σε ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το GREGY είναι το δεύτερο έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Το πρώτο, ο αγωγός EuroAfrica Interconnector, στον οποίο συμμετέχει η Κύπρος, έχει προγραμματισμένη χωρητικότητα 2.000 MW.

Η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Ελλάδα συμμετέχουν στο EastMed Gas Forum (EMGF), έναν διεθνή οργανισμό με έδρα το Κάιρο που στοχεύει στη δημιουργία μιας περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο και στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Η συμφωνία υπογράφηκε τη Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης, παρουσία των υπουργών Ενέργειας και των δύο χωρών.

Συμμετείχαν ο εθνικός διαχειριστής δικτύου της Αιγύπτου, EETC, ο ΑΔΜΗΕ, και η Elika, θυγατρική του Ομίλου Κοπελούζου, υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.