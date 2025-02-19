Η συνεργασία και ο σχεδιασμός κοινών δράσεων για την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Προέδρου του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννη Μπρατάκου, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, κ. Τάσο Χατζηβασιλείου, στο ΕΒΕΑ.

Στη συνάντηση συζητήθηκε ο προγραμματισμός νέων δράσεων και επιχειρηματικών αποστολών για το 2025 που θα ενισχύσουν και θα διευρύνουν την εξωστρέφεια του ελληνικού επιχειρείν. Επιπλέον, ο Υφυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ για τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωστρέφειας της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) στην Καβάλα, όπου τέθηκαν επί τάπητος σημαντικά ζητήματα για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Ακόμη, τον ενημέρωσε για τις δράσεις του υπουργείου για τη διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων όπως η δημιουργία Γραφείου Εξωστρέφειας στην Κομοτηνή. Το νέο αυτό γραφείο θα λειτουργήσει ως κόμβος υποστήριξης των επιχειρήσεων της περιοχής που επιθυμούν να αναπτυχθούν διεθνώς, ενισχύοντας την εμπορική και επενδυτική τους δραστηριότητα.

Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί στρατηγική μας προτεραιότητα. Μέσα από τη στενή συνεργασία μας με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις κοινές επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνουμε, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν διεθνώς. Συνεχίζουμε δυναμικά, με στόχο τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, δήλωσε: «Με το ΕΒΕΑ και τον Πρόεδρό του, κ. Γιάννη Μπρατάκο, συνεργαζόμαστε στενά για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι ένας ισχυρός σύμμαχος στην προσπάθειά μας να ανοίξουμε τις πύλες των διεθνών αγορών προς όφελος του ελληνικού επιχειρείν. Τον ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και του εύχομαι ολόψυχά καλή επιτυχία στις εκλογές της ΚΕΕΕ».

