Με εκπροσώπους των βενζινοπολών συναντάται ο Θεοδωρικάκος

Συνάντηση με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών θα πραγματοποιήσει σήμερα Πέμπτη, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Χθες, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος πραγματοποίησε έκτακτη γενική συνέλευση με τη συμμετοχή 31 ενώσεων-μελών και με θέμα συζήτησης το ύψος του πλαφόν που επέβαλε η κυβέρνηση στα καύσιμα.

Όπως επισημάνθηκε, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026, το ισχύον πλαφόν «καθιστά τα πρατήρια μη βιώσιμα», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του κλάδου για τις οικονομικές επιπτώσεις.

Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την προετοιμασία κινητοποιήσεων, η έναρξη των οποίων θα εξαρτηθεί από την έκβαση της συνάντησης με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στην ανακοίνωση των βενζινοπωλών αναφέρεται ότι τη συνέλευση χαιρέτισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στα αιτήματα του κλάδου, κάνοντας λόγο για δίκαιες διεκδικήσεις.

Πηγή: skai.gr

