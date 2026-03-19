Ένα ισραηλινό πλήγμα σε ιρανικές εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars σηματοδότησε μια σημαντική κλιμάκωση του πολέμου, προκαλώντας την οργή του Ιράν, το οποίο επιτέθηκε σε μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις των γειτονικών χωρών του Κόλπου, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου και οδηγώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλήσει ότι θα «τινάξει στον αέρα» το South Pars εάν το Ιράν δεν σταματήσει, σημειώνει το CNN.

Το South Pars αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου αποθέματος φυσικού αερίου στον κόσμο. Το Ιράν μοιράζεται το κοίτασμα, το οποίο βρίσκεται ανοικτά του Περσικού Κόλπου, με το Κατάρ, που αποκαλεί το δικό του τμήμα North Dome. Ολόκληρο το κοίτασμα περιέχει περίπου 1.800 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια εκμεταλλεύσιμου αερίου -αρκετά για να καλύψουν τις παγκόσμιες ανάγκες για 13 χρόνια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό

Η παραγωγή φυσικού αερίου του Ιράν από το South Pars αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή της εγχώριας ενεργειακής του τροφοδοσίας. Το Ιράν έχει στο παρελθόν αντιμετωπίσει διακοπές ρεύματος λόγω διαταραχών στην παροχή αερίου, επομένως οποιαδήποτε επίπτωση θα επηρεάσει την ικανότητά του να παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Παγκόσμιες ανησυχίες

Το Κατάρ έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη του δικού του τμήματος του κοιτάσματος και αποτελεί σημαντικό προμηθευτή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025, που έπληξαν τμήματα του South Pars, αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο CNN ότι η πλευρά του Κατάρ αποτελεί «ζωτικής σημασίας ενεργειακή πηγή για τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα».

«Σοβαρή κλιμάκωση»

Αραβικές χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις σε υποδομές που συνδέονται με το South Pars. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις χαρακτήρισαν «σοβαρή κλιμάκωση» που συνιστά άμεση απειλή όχι μόνο για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό αλλά και για την περιφερειακή ασφάλεια. Το Κατάρ χαρακτήρισε τα πλήγματα «επικίνδυνο και ανεύθυνο βήμα».

Αντίποινα

Το Ιράν επιτέθηκε σε μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή ως αντίποινα, προκαλώντας «εκτεταμένες ζημιές» στον βασικό ενεργειακό κόμβο του Κατάρ, την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν. Δύο διυλιστήρια στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, δέχθηκαν επίσης επίθεση. Η Σαουδική Αραβία δήλωσε στη συνέχεια ότι «διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε στρατιωτικές ενέργειες» κατά του Ιράν, εάν το κρίνει απαραίτητο.

Παράταση της ενεργειακής κρίσης

Ο κόσμος αντιμετωπίζει ήδη ενεργειακή στενότητα, με το στενό του Ορμούζ επί της ουσίας κλειστό, και τα πλήγματα προκάλεσαν νέο σοκ στις αγορές, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο.

Η απειλή Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), απείλησε να «ανατινάξει μαζικά» ολόκληρο το ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου εάν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κατάρ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για την ισραηλινή επίθεση στο South Pars. Ωστόσο, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN την Τετάρτη ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.