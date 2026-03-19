Η Κομισιόν δίνει το «πράσινο φως» στην Ελλάδα και στα κράτη που έχουν πληγεί για τη λήψη μέτρων στήριξης, φορολογικών μειώσεων και προσωρινών μέτρων που μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αυτό τονίζει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν λίγες ώρες πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες όπου θα τεθούν επί τάπητος οι τιμές της ενέργειας και η ενεργειακή ασφάλεια, η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η άμυνα και το μεταναστευτικό.

Παράλληλα, ο Επίτροπος Ενέργειας υπογραμμίζει την ανάγκη να αποσυνδεθούν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο σε επίπεδο λιανικής.

Στην εγχώρια αγορά καυσίμων η τιμή της αμόλυβδης φλερτάρει με τα 2 ευρώ ανά λίτρο και ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας θα συζητηθεί μόνο υπό την προϋπόθεση απόφασης σε επίπεδο ΕΕ για ρήτρα διαφυγής.



Πηγή: skai.gr

