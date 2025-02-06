Συνάντηση Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου στην Αθήνα

Ρυθμιστικά θέματα που αφορούν στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, συζητήθηκαν σε συνάντηση μεταξύ της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ)-Κλάδος Ενέργειας με την αντίστοιχη Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αναλύθηκε η πρόοδος του έργου και η διευθέτηση των σχετικών εκκρεμοτήτων ενώ οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές διατήρησαν αμοιβαία προσέγγιση επί των θεμάτων που αφορούν στο έργο με βασικό στόχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησής του προς όφελος των καταναλωτών.

«Η επιτυχία της συνάντησης αποτελεί απόδειξη της συνεχούς συνεργασίας των δύο Αρχών οι οποίες με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και βασιζόμενες στη σχετική τεχνογνωσία, τη διεθνή πρακτική και κυρίως τη ρυθμιστική εμπειρία, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για προώθηση της διασύνδεσης των δύο χωρών, γεγονός που αποτελεί προτεραιότητα», προστίθεται.

Οι δύο Ολομέλειες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την ανανέωση του Μνημονίου Υλοποίησης της Πολυετούς Συνεργασίας τους, καθώς και άλλα ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν τα έργα κοινού ενδιαφέροντος. Επιβεβαίωσαν, ταυτόχρονα, τη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στη διασφάλιση της περιφειεακής συνεργασίας και την προώθηση των διασυνοριακών έργων στην περιοχή της Μεσογείου.

