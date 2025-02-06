Έκοψε τα επιτόκια η Τράπεζα της Αγγλίας, στο 4,5%

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) προχώρησε την Πέμπτη στην πρώτη μείωση των επιτοκίων της για το 2025, συνεχίζοντας τη νομισματική χαλάρωση εν μέσω ανησυχιών για την υποτονική ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας, σύμφωνα με το CNBC,

Ειδικότερα, η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,5%, με την πλειοψηφία των 7 μελών της 9μελούς επιτροπής νομισματικής πολιτικής να ψηφίζει υπέρ της μείωσης. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ευρέως ότι η κεντρική τράπεζα θα μείωνε τα επιτόκια.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο, η οικονομία έμεινε στάσιμη το γ' τρίμηνο, ενώ η τελευταία μηνιαία μέτρηση του ΑΕΠ έδειξε ότι η οικονομία επεκτάθηκε μόλις κατά 0,1% τον Νοέμβριο, μετά από συρρίκνωση κατά 0,1% τον Οκτώβριο. Τα αδύναμα στοιχεία για το λιανικό εμπόριο τον περασμένο μήνα είχαν αυξήσει τις προσδοκίες ότι η BoE θα μείωνε τα επιτόκια.

Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός της Βρετανίας υποχώρησε σε χαμηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό και ειδικότερα στο 2,5% τον Δεκέμβριο, με την αύξηση των τιμών να επιβραδύνεται περαιτέρω. Ο στόχος της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό είναι το 2%.

Η BoE ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι υπήρξε «σημαντική πρόοδος στον αποπληθωρισμό τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς οι προηγούμενοι εξωτερικοί κλυδωνισμοί έχουν υποχωρήσει».

Παρόλα αυτά, τόνισε ότι «χρεια΄ζεται μια σταδιακή και προσεκτική προσέγγιση για την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής».

Πηγή: skai.gr

