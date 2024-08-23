Καθώς πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, οι ενδείξεις ενισχύουν την πιθανότητα για διπλή μείωση του κόστους δανεισμού, δηλαδή τόσο από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) όσο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Ωστόσο, η προσοχή όλων είναι στραμμένη στην ομιλία του προέδρου της αμερικανικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, σήμερα Παρασκευή στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο στο Τζάκσον Χολ, αναμένοντας κάποιες ενδείξεις για την πολιτική που θα ακολουθήσει η Fed τους επόμενους μήνες.

Ορισμένοι παρατηρητές αναμένουν από τον Πάουελ να μην προχωρήσει σε συγκεκριμένες προβλέψεις για τον Σεπτέμβριο, αλλά να επαναλάβει τη σημασία της παρακολούθησης της απασχόλησης, καθώς η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια αποδυνάμωσης.

Βέβαια, οι αξιωματούχοι της Fed τον προηγούμενο μήνα έκλιναν στην πλειοψηφία τους υπέρ της μείωσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ενώ αρκετοί ήταν πρόθυμοι να προχωρήσουν ήδη από τότε σε μια μείωση του κόστους δανεισμού, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης στις 30-31 Ιουλίου.

Σύμφωνα πάντως με αναλυτές, οι πιθανότητες να ακουστεί δια στόματος του ισχυρού τραπεζίτη κάποια εντυπωσιακή είδηση φαίνονται ελάχιστες.

Εξάλλου, η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει ότι η Fed θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, και πιθανότατα θα συνεχίσει να τα μειώνει μέχρι το τέλος του έτους και εντός του 2025.

Ισοζύγιο κινδύνων

Οι ανησυχίες της Fed για την αγορά εργασίας ενδέχεται να επιδεινωθούν από την τελική εκτίμηση του υπουργείου Εργασίας την Τετάρτη ότι τον Μάρτιο υπήρχαν 818.000 λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Στα πρακτικά της Fed αναφέρεται ακόμη ότι η «πλειοψηφία των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας έχουν αυξηθεί, ενώ οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν μειωθεί».

Μάλιστα, τον Ιούλιο, μετά τη συνεδρίαση της FOMC, ο Τζερόμ Πάουελ είχε προϊδεάσει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για τις προθέσεις της κεντρικής τράπεζας, σημειώνοντας ότι «εάν λάβουμε τα δεδομένα που περιμένουμε, τότε μια μείωση των επιτοκίων θα μπορούσε να τεθεί στο τραπέζι της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου».

Σημειώνεται ότι το ποσοστό της ανεργίας είναι ήδη υψηλότερου του 4% που είχαν θέσει οι αξιωματούχοι της Fed για φέτος στις ανανεωμένες οικονομικές προβλέψεις τους τον Ιούνιο, αλλά και υψηλότερο του 4,2% που προέβλεπαν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για το τέλος του επόμενου έτους.

Ωστόσο, παρότι οι αγορές προετοιμάζονται ήδη μια μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ορισμένοι αξιωματούχοι της Fed παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, λόγω των πρόσφατων ψευδών ενδείξεων από το μέτωπο του πληθωρισμού.

Για παράδειγμα, η διοικητής της Fed, Μισέλ Μπόουμαν, δήλωσε την Τρίτη ότι τον Σεπτέμβριο «θα πρέπει να εξετάσουμε μια σειρά πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να εκτυλιχθούν” στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό».

