Στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και ECOFIN αύριο και την Τρίτη, αντίστοιχα, μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο Eurogroup θα συζητηθεί εκτενώς η υλοποίηση της πορείας της Τραπεζικής Ένωσης της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί ακρόαση της προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο για την εποπτεία των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρωζώνης. Οι υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν για την προετοιμασία της ετήσιας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η οποία θα λάβει χώρα τον Ιούνιο. Στη διευρυμένη σύνθεση του Eurogroup, θα συζητηθούν οι παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, με αιχμή και τα βασικά σημεία από τις συναντήσεις της ομάδας των G7. Βάρος θα δοθεί επίσης, στην πρόοδο του σχεδίου για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ.

Στη συνεδρίαση του ECOFIN που θα διεξαχθεί την Τρίτη, θα τεθεί στο τραπέζι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, απλούστευσης και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, εστιάζοντας στον υπό επεξεργασία Κανονισμό SAFE, που προβλέπει κοινή δράση για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Στην ημερήσια διάταξη του ECOFIN περιλαμβάνεται και συζήτηση για τον οικονομικό και χρηματοοικονομικό αντίκτυπο της επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί η τακτική ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Θα τεθεί προς εξέταση η Οδηγία που αφορά στους κανόνες ΦΠΑ για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών και τον ΦΠΑ εισαγωγών. Στην ημερήσια διάταξη είναι και η έγκριση των τροποποιημένων Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ισπανίας, της Σλοβακίας, της Πορτογαλίας και της Ολλανδίας.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους και ομολόγους του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

