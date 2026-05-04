Οι ανησυχίες ότι η ευρωζώνη θα μπορούσε να οδηγηθεί σε ύφεση εάν συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι «πραγματικές και δικαιολογημένες», ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν θα είναι καθοριστικές για τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Κυριακή στην κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος» ότι, ενώ η οικονομία της ευρωζώνης είναι ανθεκτική, η δυναμική της έχει εξασθενήσει, όπως σημειώνει το Reuters.

«Οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο ύφεσης στην ευρωζώνη είναι πραγματικές και δικαιολογημένες, δεδομένης της νέας αρνητικής διαταραχής στην προσφορά που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Γιάννης Στουρνάρας.

«Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η αυξανόμενη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, δεδομένης της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης της ευρωζώνης», πρόσθεσε.

«Σε αντίθεση με το 2022, η αύξηση του πληθωρισμού συμβαίνει σε ένα περιβάλλον ήδη ασθενέστερης ανάπτυξης, αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών και μειωμένου δημοσιονομικού περιθωρίου, γεγονός που περιορίζει το περιθώριο χάραξης πολιτικής και καθιστά τις οικονομίες πιο ευάλωτες», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική επίδραση των υψηλότερων τιμών της ενέργειας στον πληθωρισμό, αλλά η ζημιά στις ενεργειακές υποδομές θα μπορούσε να προκαλέσει πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, ενώ η αβεβαιότητα θα μπορούσε να βλάψει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, τόνισε.

«Η αντίδρασή μας θα εξαρτηθεί από την ένταση, τη διάρκεια και τους διαύλους μετάδοσης του σοκ. Εάν αποδειχθεί ότι είναι παροδικό και χωρίς σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις, δεν θα απαιτηθεί προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής», σημείωσε.

«Μια μεγάλη, αλλά προσωρινή υπέρβαση του στόχου της ΕΚΤ ενδέχεται να απαιτήσει μια μετρημένη προσαρμογή για τον περιορισμό των δευτερογενών πληθωριστικών επιπτώσεων. Εάν αυτό οδηγήσει σε μεγάλη και επίμονη απόκλιση του πληθωρισμού από τον στόχο, τότε η αντίδραση θα πρέπει να είναι ισχυρή», ανέφερε ο κ. Στουρνάρας.

Πηγή: skai.gr

