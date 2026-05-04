Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να προεδρεύσει των συνεδριάσεων του Eurogroup και να συμμετάσχει στο Ecofin.

Αύριο, Τρίτη 5 Μαΐου, ο κ. Πιερρακάκης θα παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup, θα απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών για τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης.

Αργότερα το απόγευμα, θα λάβει μέρος σε συζήτηση που οργανώνει το IE Competitiveness Hub, με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πάνελ θα συμμετέχουν ο Paolo Gentiloni, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Επίτροπος Οικονομίας, και ο Carlos Cuerpo, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ισπανίας.

Η ατζέντα Eurogroup και Ecofin

Στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του σημερινού Eurogroup θα βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει η αναπληρώτρια διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Oya Celasun, η οποία θα παρουσιάσει την εκτίμηση του Ταμείου για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης.

Οι υπουργοί των 21 χωρών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, την εμβάθυνση της τραπεζικής ένωσης και την ενίσχυση της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, Slawomir Krupa.



Παράλληλα, οι υπουργοί θα ενημερωθούν από τους επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας τους αναφοράς.



Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση της έκθεσης FIVE Report για τη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, από τους Christian Noyer και Jörg Kukies, με επίκεντρο προτάσεις για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και τη βελτίωση της πρόσβασης νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων σε ιδιωτικά κεφάλαια.



Tην Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.



Στο αυριανό Ecofin, οι υπουργοί θα συζητήσουν τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σε πληροφορίες ΦΠΑ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και την εποπτεία της αγοράς, βασικό στοιχείο της στρατηγικής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU).

Επίσης, θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις από τη Σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20 της 16ης Απριλίου, καθώς και για τις εαρινές συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.



Πηγή: skai.gr

