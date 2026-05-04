Ξεπέρασε τα 2,10 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα - Άνοδος και για το πετρέλαιο

Ανοδική είναι η πορεία της βενζίνης καθώς σήμερα, Δευτέρα, έφτασε τα 2,13 ευρώ το λίτρο, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης έφτασε το 1,86 ευρώ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο κόσμος διαμαρτύρεται καθημερινά για τις τιμές ενώ και η κατανάλωση έχει μειωθεί, με τους πολίτες να βάζουν μέχρι και 20 ευρώ βενζίνη.
Επίσης, παρατηρείται πως οι πολίτες μετακινούνται περισσότερο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
