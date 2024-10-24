Ότι «η ευημερία των ατόμων θα επηρεάσει την ευημερία της κοινωνίας» ανέφερε στην ο ομιλία του ο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «Προσωπικά Οικονομικά» στο Μουσείο της Τράπεζας.

Αναλυτικά η ομιλία του Γιάννη Στουρνάρα:

«Καλησπέρα.

Εγκαινιάζουμε σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική έκθεση γύρω από οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Εισόδημα, αποταμίευση, δανεισμός, πληθωρισμός, οικονομικός προγραμματισμός και ψηφιακές απάτες είναι μερικά μόνο από τα πολύ ουσιαστικά θέματα που παρουσιάζονται στην έκθεση.

H Έκθεση «Προσωπικά οικονομικά», έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των μαθητών, και των νέων ενηλίκων αλλά και του ευρύτερου κοινού. Η ενδυνάμωση αυτή πραγματοποιείται με την παροχή απαραίτητων γνώσεων και τη συνακόλουθη απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες, εάν εφαρμοστούν σαν κανόνας ζωής, μπορούν να οδηγήσουν τα άτομα σε μακροχρόνια οικονομική ευημερία. Η ευημερία των ατόμων θα επηρεάσει κατόπιν την ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της, πολλαπλασιάζοντας τη δυνατότητά της να αντιμετωπίζει με επιτυχία χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως η πρόσφατη πανδημία και κάθε νέα κρίση.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη σημασία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται η έκθεση. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που το Μουσείο φιλοξενεί μια επιδραστική έκθεση πάνω σε αυτά τα θέματα. Όπως ακούσατε και από τη Διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, κα Κατερίνα Σπύρου, το Μουσείο εργάζεται εντατικά στον τομέα της ενημέρωσης μαθητών και κοινού επί οικονομικών θεμάτων και μάλιστα με ευθύ και πρακτικό τρόπο, ο οποίος προσβλέπει στην ανάπτυξη οικονομικής συνείδησης και τελικά στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας.

Παράλληλα, οι εκδόσεις του Κέντρου Πολιτισμού συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού εκδοτικού πλαισίου για τα θέματα αυτά, με τα περισσότερα βιβλία να είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην ενότητα «Εκδόσεις του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης», και με ελεύθερη πρόσβαση σε όποιον ενδιαφέρεται.

Επίσης, η Μονάδα Επικοινωνίας της Τράπεζας υλοποίησε από τον Μάρτιο του 2024 εκστρατεία ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενη κυρίως στο νεανικό κοινό, για τις ασφαλείς πληρωμές και την προστασία από τις ηλεκτρονικές απάτες. Στο πλαίσιό αυτής της δράσης δημιουργήθηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο με τίτλο & Αν το πατήσεις… θα την πατήσεις & το οποίο θα δείτε επίσης ανάμεσα στα εκθέματα. Η εκστρατεία, που υποστηρίχθηκε από ενημερωτικό υλικό με τίτλο «Πως προστατεύομαι από τις ηλεκτρονικές απάτες», είχε μεγάλη και θετική ανταπόκριση, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια θεατές του βίντεο.

Επομένως, η οικονομική εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για τη χρηματοοικονομική ένταξη, δηλαδή τη χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή των πολιτών στην οικονομική ζωή.

Μπορεί να δημιουργήσει τη βάση για τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας και στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην κοινωνία.

Με γνώσεις χρηματοοικονομικής, είναι λιγότερο πιθανό κάποιος να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης ή απάτης, ή να προβεί σε υπερβολικό δανεισμό και να είναι πιο αποτελεσματικός στον σχεδιασμό της συνταξιοδότησής του. Επίσης, συμμετέχει πιο ενεργά στις χρηματοπιστωτικές αγορές και αξιοποιεί συχνότερα τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες.

Στον επιχειρηματικό τομέα, η επιτυχία και η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συχνά εξαρτώνται από την απόκτηση οικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Όλα αυτά συνοψίζουν τους λόγους για τους οποίους, εκτός από τις δράσεις που αναλαμβάνει με δική της πρωτοβουλία η Τράπεζα, συμμετέχει ενεργά και σε δράσεις άλλων φορέων, με εμβληματικότερη τη συμμετοχή της στο έργο χάραξης μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον οικονομικό αλφαβητισμό που υλοποιείται υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρογνωμοσύνη από τον ΟΟΣΑ.

Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται και στηρίζει φορείς που ασχολούνται με θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ο εθνικός συντονιστής της ετήσιας παγκόσμιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης του ΟΟΣΑ για θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης με τίτλο “Global Money Week”. Το 2024, συμμετείχαν ή συνεισέφεραν στις δράσεις του 16 φορείς υπό τον συντονισμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στο ίδιο μήκος κύματος η Τράπεζα συνεργάζεται επίσης με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Καρπός αυτής της συνεργασίας είναι δύο λεξικά οικονομικών όρων που εξέδωσε η Τράπεζα: ένα για παιδιά μέχρι 12 ετών και ένα για εφήβους, και τα δύο γραμμένα από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου, καθηγητή κ. Νικόλαο Φίλιππα. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα στηρίζει την «Οικονομική Ολυμπιάδα» από το 2020, αλλά και πρωτοβουλίες φοιτητών όπως το “Get Involved” και το “E-Square project”. Έχει επίσης στο παρελθόν ενώσει δυνάμεις με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την ΕλληνικήΑστυνομία και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε μια παλιότερη εκστρατεία για την ενημέρωση του κοινού για την ηλεκτρονική απάτη.

Είναι βαθιά πεποίθησή μας, εδώ στην Τράπεζα της Ελλάδος, ότι όλοι οι πολίτες της χώρας αξίζουν και μπορούν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον. Η έκθεση «Προσωπικά οικονομικά» είναι ένας ακόμη τρόπος προς αυτόν τον σκοπό.

Σας προσκαλώ να απολαύσετε την Έκθεση!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.