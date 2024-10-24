Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν πέρυσι με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης στη χώρα ανήλθε σε 161.445,1 χιλιάδες τόνους, σημειώνοντας μείωση 10,4% σε σύγκριση με το 2022 που είχαν διακινηθεί 180.137,8 χιλιάδες τόνοι, όπως προκύπτει από την έρευνα οδικών εμπορευματικών μεταφορών της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα τονοχιλιόμετρα έφτασαν σε 4.044.644,3 χιλ., σημειώνοντας μείωση 27% σε σχέση με το 2022 που ήταν 5.543.290,2 χιλ.

Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά δημοσίας χρήσης ανήλθε σε 114.173,3 χιλ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σύγκριση με το 2022 που είχαν διακινηθεί 109.992,7 χιλ. τόνοι. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 15.976.152,0 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με το 2022 που είχαν ανέλθει σε 15.647.852,4 χιλ.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), αύξηση παρατηρείται στις κατηγορίες «Εμπορευματοκιβώτια» και «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» με σημαντικότερη, σε απόλυτες τιμές, στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια», κατά 1.089,4 χιλ. τόνους. Η μεγαλύτερη μείωση, σε απόλυτες τιμές, παρατηρείται στην κατηγορία «Εμπορεύματα σε παλέτες» κατά 7.921,3 χιλ. τόνους.

Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αττική και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά, η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία. Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολουθεί η Αττική.

