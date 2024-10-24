Protergia: Μείωση στο πράσινο τιμολόγιο Νοεμβρίου

Μείωση της χρέωσης για το «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο Νοεμβρίου κατά 10,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα (1,09 σεντς ανά κιλοβατώρα) ανακοίνωσε η Protergia, αντί για "πάγωμα" που είχε ανακοινωθεί χθες. Το νέο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 14,9 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι παρακολουθεί καθημερινά τη μεταβλητότητα των τιμών στις αγορές ενέργειας, μεριμνώντας ώστε να μην επιβαρύνονται οι πελάτες της και ότι ανταποκρίνεται θετικά στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Χθες, υπενθυμίζεται, η εταιρεία είχε ανακοινώσει "πάγωμα" των τιμολογίων ρεύματος το Νοέμβριο για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Πηγή: skai.gr

