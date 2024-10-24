Λογαριασμός
Protergia: Μείωση στο πράσινο τιμολόγιο Νοεμβρίου

Η εταιρεία αναφέρει ότι παρακολουθεί καθημερινά τη μεταβλητότητα των τιμών στις αγορές ενέργειας, μεριμνώντας ώστε να μην επιβαρύνονται οι πελάτες της 

τιμολόγιο

Μείωση της χρέωσης για το «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο Νοεμβρίου κατά 10,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα (1,09 σεντς ανά κιλοβατώρα) ανακοίνωσε η Protergia, αντί για "πάγωμα" που είχε ανακοινωθεί χθες. Το νέο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 14,9 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι παρακολουθεί καθημερινά τη μεταβλητότητα των τιμών στις αγορές ενέργειας, μεριμνώντας ώστε να μην επιβαρύνονται οι πελάτες της και ότι ανταποκρίνεται θετικά στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Χθες, υπενθυμίζεται, η εταιρεία είχε ανακοινώσει "πάγωμα" των τιμολογίων ρεύματος το Νοέμβριο για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

