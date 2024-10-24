Από τις 4 Νοεμβρίου ξεκινά η υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2023 και από τις 18 του ίδιοι μήνα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες του 2024 σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Οι δηλώσεις πόθεν έσχες θα συμπληρώνονται αυτόματα με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των στοιχείων ακινήτων ενώ επίσης αυτόματα θα αντλούνται στοιχεία για καταθέσεις δάνεια θυρίδες, συμμετοχή σε εταιρείες εκτός από αυτά που αφορούν ανώνυμες εταιρείες, πλωτά και εναέρια μέσα.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων πριν την υποβολή της δήλωσης.

Οι αρχικές δηλώσεις υπόχρεων με απόκτηση ιδιότητας από 28 Φεβρουαρίου 2023 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2024 θα αρχίσουν να υποβάλλονται επίσης από τις 18 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

