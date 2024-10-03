Στο νοσοκομείο μαθητής Λυκείου έπειτα από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του στον Βόλο

Σε σχολική εκδρομή στην παραλία του Βόλου, μαθητής της Α' Λυκείου δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του, μετά από διαπληκτισμό.

Ο δράστης τον χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του σπάσει δόντια και να σκιστούν τα χείλη του, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ράμματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επίθεση έγινε μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο έξω από internet cafe, όπου είχαν πάει και οι δύο μαθητές, αφού απομακρύνθηκαν από τον χώρο εκδρομής που είχε πάει το σχολείο.

Ειδοποιήθηκαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Η μητέρα του θύματος κατέθεσε μήνυση κατά των γονέων του δράστη, ενώ η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό.

Συγκλονισμένη η μαθητική κοινότητα από το γεγονός, καθώς κανείς δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο μεταξύ των δύο αγοριών, που δεν είχαν δείξει τέτοια συμπεριφορά στο παρελθόν.

Τόσο το θύμα όσο και ο δράστης αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τι προηγήθηκε της σύγκρουσης.

Η υπόθεση εξετάζεται από την αστυνομία και την εκπαιδευτική αρχή, με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια και να ληφθούν τα απαραίτητα παιδαγωγικά μέτρα.

Πηγή: skai.gr

