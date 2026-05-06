Στο μισό ο φόρος για όσους επιστρέψουν στην Ελλάδα και εργαστούν στο Δημόσιο

Toυ Βασίλη Καλτσά

Επεκτείνεται και στο Δημόσιο το κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας των Ελλήνων του εξωτερικού στην Ελλάδα μετά από κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή.

Συγκεκριμένα, η δυνατότητα υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) αφορά και φυσικά πρόσωπα, που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο του brain regain και της προσπάθειας να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων του εξωτερικού.

Το συγκεκριμένο καθεστώς εφαρμόζεται ήδη στον ιδιωτικό τομέα.

Τα κίνητρα

Σε αυτό το πλαίσιο, όσοι επιθυμούν την επιστροφή τους στην Ελλάδα για να εργαστούν στο Δημόσιο θα επωφεληθούν από δύο συγεκριμένες ρυθμίσεις.

Ειδικότερα:

• Θα απαλλάσσονται για επτά (7) φορολογικά έτη, από τον φόρο εισοδήματος για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα.

• Θα απαλλάσσονται για επτά (7) φορολογικά έτη από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, η οποία προκύπτει βάσει κατοικίας (κύριας και δευτερευουσών) και επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως αριθμού οχημάτων.

Οι προϋποθέσεις

Τέσσερις είναι οι υποχρεώσεις ώστε να μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση.

Συγκεκριμένα:

να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα 5 από τα 6 προηγούμενα χρόνια

να προέρχεται από χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο υπάρχει συμφωνία φορολογικής συνεργασίας,

να εργάζεται ή να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελλάδα και

να δηλώνει ότι θα παραμείνει στη χώρα για 2 χρόνια τουλάχιστον

Όσοι υπαχθούν στον ειδικό τρόπο φορολόγησης μπορούν να υποβάλουν νέο αίτημα για επέκταση της υπαγωγής τους και για το εισόδημα που αποκτούν από δεύτερη

εργασιακή σχέση.

Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται νέα απόφαση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο υπάγεται στον ειδικό τρόπο φορολόγησης, για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση των επτά φορολογικών ετών.



Αναδρομική ισχύ

Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται για:

α) νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά

β) αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28/7/2025 (ημερομηνία κατάργησης της παρ.6 του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ)

γ) εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης κατά την 28/7/2025.

Η διαδικασία

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).





Πηγή: skai.gr

