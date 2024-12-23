Η Premia Properties A.E.E.A.Π. («PREMIA») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyline Real Estate Single Member S.A. («SKYLINE») από την Alpha Group Investments Ltd του Ομίλου Alpha Bank, στο επενδυτικό σχήμα «P&E INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» («Επενδυτική Κοινοπραξία»), (η «Συναλλαγή»).

Ο όμιλος Alpha Bank θα διατηρήσει συμμετοχή 35% στη Skyline.

Η PREMIA συμμετέχει στην Επενδυτική Κοινοπραξία με ποσοστό 25% ενώ με 55% συμμετέχει ο Όμιλος DIMAND και με 20% η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – “EBRD”).

Η Συναλλαγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύνθετες συναλλαγές ακινήτων στην Ελλάδα, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η ολοκλήρωση της έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο εντατικών ενεργειών ωρίμανσης των ακινήτων καθώς και ενεργητικής διαχείρισης και προώθησης ακινήτων στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο της Skyline διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το αρχικό συνολικής αξίας κτήσης € 438 εκατ. και, μετά την εξαίρεση από την περίμετρο καθώς και την πώληση ακινήτων, περιλαμβάνει 460 ακίνητα συνολικής αξίας κτήσης € 298 εκατ., διαφόρων χρήσεων (όπως γραφεία, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες κ.α.). Μέρος του χαρτοφυλακίου είναι ήδη μισθωμένο, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα προορίζονται, εν μέρει για ανακατασκευή ή/και επανατοποθέτηση στην αγορά προς εκμετάλλευση, και εν μέρει προς πώληση. Επίσης, η Alpha Bank παραμένει ως μισθωτής σε μέρος του χαρτοφυλακίου ενώ υποστηρίζει χρηματοδοτικά τη Skyline μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως € 156 εκατ.

Για την PREMIA, η ολοκλήρωση της Συναλλαγής επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων και στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών με εγνωσμένου κύρους, θεσμικούς συνεταίρους.

Ως σύμβουλοι της Επενδυτικής Κοινοπραξίας για τη Συναλλαγή ενήργησαν οι PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) (Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος), Sullivan & Cromwell (νομικός σύμβουλος για θέματα αλλοδαπού δικαίου) και Ποταμίτης-Βεκρής (νομικός σύμβουλος για θέματα Ελληνικού δικαίου).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.