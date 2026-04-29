Στο 9% η ανεργία τον Μάρτιο

Το ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε σε 9,0% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,4% τον Μάρτιο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,6% τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.412.383 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 117.047 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (2,7%) και αύξηση κατά 3.645 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 (0,1%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 436.057 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 10.632 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (-2,4%) και αύξηση κατά 19.021 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 (4,6%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.876.809, σημειώνοντας μείωση κατά 141.058 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (-4,7%) και μείωση κατά 26.947 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 (-0,9%).

Ξεχωριστά ανά φύλο, η ανεργία ανήλθε στο 11,5% για τις γυναίκες και στο 6,9% για τους άνδρες.

Πηγή: skai.gr

