Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, αντανακλώντας την ανησυχία των αγορών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,29 %, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, καταγράφει απώλειες 0,34%.
Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει απώλειες 0,09%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,44%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει απώλειες 0,60%.
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει απώλειες 0,56% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 0,96%.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.