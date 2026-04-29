Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, αντανακλώντας την ανησυχία των αγορών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,29 %, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, καταγράφει απώλειες 0,34%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει απώλειες 0,09%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,44%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει απώλειες 0,60%.

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει απώλειες 0,56% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 0,96%.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

