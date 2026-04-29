Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.206,85 μονάδες με άνοδο 0,17%

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας υποχώρησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.206,85 μονάδες σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,17%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 12,98 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,90%), της Σαράντης (+1,21%), της Εθνικής (+1,05%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,86%) και των ΕΛΠΕ (+0,85%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (-1,77%), της ΕΥΔΑΠ (-0,59%), της Viohalco (-0,41%), και της Metlen (-0,40%).

Ανοδικά κινούνται 48 μετοχές, 26 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δάϊος (+7,63%) και Αλουμύλ (+2,50%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (-5,12%) και Unibios (-3,95%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

