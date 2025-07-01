Eurostat: Στο 3,6% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Στο 2% στην Ευρωζώνη

Στο 3,6% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με την Eurostat, 5ος υψηλότερος στην ΕΕ, από 3,3% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2024 ήταν στο 2,5%. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός καταγράφηκε στην Εσθονία (5,2% από 4,6%), και ακολουθούν Σλοβακία (4,6% από 4,3%), Κροατία (4,4% από 4,3%) και Λετονία (4% από 3,7%). Στον αντίποδα, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Κύπρο (0,5% από 0,4%) και ακολουθεί η Γαλλία (0,8% από 0,6%).

Όσον αφορά την Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2% τον Ιούνιο, από 1,9% τον Μάιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, συνεχίζοντας να κινείται κοντά στο στόχο της ΕΚΤ. Όσον αφορά τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της Ευρωζώνης, η Eurostat σημειώνει ότι οι υπηρεσίες έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Ιούνιο, με 3,3%, έναντι 3,2% τον Μάιο. Ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (3,1%, έναντι 3,2% τον Μάιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,5%, έναντι 0,6% τον Μάιο) και η ενέργεια (-2,7%, έναντι -3,6% τον Μάιο). Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός της Ευρωζώνης, που δεν υπολογίζει τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, παρέμεινε σταθερός στο 2,4% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο. Μια άλλη μέτρηση, που εξαιρεί και τις τιμές του αλκοόλ και του καπνού, παρέμεινε επίσης αμετάβλητη, στο 2,3%.

Το ισχυρότερο ευρώ και το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος συμβάλλουν στη συγκράτηση των πιέσεων στις τιμές. Τον Ιούνιο παρατηρήθηκε απροσδόκητη επιβράδυνση του πληθωρισμού στη Γερμανία (2% από 2,1% τον Μάιο), μικρή άνοδος στη Γαλλία (0,8% από 0,6% τον Μάιο) και την Ισπανία (2,2% από 2% τον Μάιο) ενώ αμετάβλητος διαμορφώνεται ο πληθωρισμός στην Ιταλία (στο 1,7%).

Τα στοιχεία υποστηρίζουν τις δηλώσεις του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, και των συναδέλφων του ότι η διαδικασία ανάκτησης του ελέγχου του πληθωρισμού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, παρά το ότι οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργούν κινδύνους.

Η εμπειρία της ΕΚΤ στην καταπολέμηση ενός σοκ τιμών θα συζητηθεί στην ετήσια συνάντηση στη Πορτογαλία, όπου η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έκανε λόγο τη Δευτέρα για ένα πιο ασταθές πληθωριστικό περιβάλλον στο μέλλον.

Για την ώρα, η ΕΚΤ βρίσκεται σε «ήρεμα νερά» όσον αφορά τις τιμές, δήλωσε στο Bloomberg την Τρίτη ο πρόεδρος της Bundesbank Ιωακίμ Νάγκελ, αν και προειδοποίησε κατά του εφησυχασμού. Μια μηνιαία δημοσκόπηση μεταξύ καταναλωτών της Ευρωζώνης υποστήριξε αυτόν τον ισχυρισμό, δείχνοντας ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό τους επόμενους 12 μήνες και τα επόμενα τρία χρόνια μειώνονται.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ - που καθορίζει τα επιτόκια - θα συνέλθει στη Φρανκφούρτη σε τρεις εβδομάδες για την τελική απόφαση πριν από το διάλειμμα του καλοκαιριού. Έχοντας ήδη μειώσει τα επιτόκια οκτώ φορές από τον Ιούνιο του 2024, στο 2%, η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να τα διατηρήσει αμετάβλητα.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg, το κλίμα είναι ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια στην επόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όταν και θα έχει καθοριστεί η εμπορική σχέση της Ευρώπης με τις ΗΠΑ. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θα έχουν δει επίσης νέες τριμηνιαίες οικονομικές προβλέψεις που θα αποκαλύπτουν τυχόν ζημιές από τους δασμούς Τραμπ.

Έπειτα από ένα εξαιρετικό πρώτο τρίμηνο του 2025, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο θα κυμανθεί πιθανότατα γύρω στο μηδέν, με τους κινδύνους να εξακολουθούν να είναι καθοδικοί.

