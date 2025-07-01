Τη μελέτη κόστους - οφέλους για το τμήμα Κύπρος - Ισραήλ που αποτελεί τον δεύτερο κλάδο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, Great Sea Interconnector, παρουσίασε ο ΑΔΜΗΕ ως project promoter του έργου, στις αρμόδιες Ρυθμιστικές Αρχές Κύπρου (ΡΑΕΚ) και Ισραήλ (PUA), παρουσία εκπροσώπων των Υπουργείων Ενέργειας των δύο χωρών καθώς και εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Κομισιόν.

Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία Exergia σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που είχε αναλάβει και την αντίστοιχη μελέτη του άλλου τμήματος του GSI, Κρήτη - Κύπρος, επιβεβαιώνει τα σημαντικά οφέλη του έργου για τις δύο χώρες που διασυνδέει το έργο, την Κύπρο και το Ισραήλ.

Μέχρι το τέλος Ιουλίου, ο ΑΔΜΗΕ θα υποβάλει πλήρη φάκελο στις συναρμόδιες Ρυθμιστικές Αρχές των δύο χωρών με το επίσημο αίτημα επένδυσης (investment request), προκειμένου αυτές να εκδώσουν κοινή απόφαση για το CBCA (Cross-Border Cost Allocation), που αφορά στον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των κρατών και τη διασφάλιση του εσόδου του έργου.

Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν το πρώτο κρίσιμο βήμα για την ωρίμανση του έργου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΤΕΝ-Ε, προκειμένου να διαμορφωθεί το αναγκαίο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει το έσοδό του και εν συνεχεία θα ξεκινήσει η κατασκευή του.

