Τα στοιχεία του Ιουνίου υπέδειξαν περαιτέρω αύξηση των λειτουργικών συνθηκών σε όλο το εύρος του ελληνικού τομέα μεταποίησης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη PMI® από την S&P Global. Όπως σημειώνεται, η συνολική αύξηση προήλθε από την ισχυρότερη άνοδο των νέων παραγγελιών, η οποία με τη σειρά της υποστήριξε τα μεγαλύτερα επίπεδα παραγωγής στις εγκαταστάσεις των παραγωγών αγαθών στα μέσα του έτους. Οι αυξημένες νέες πωλήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο εσωτερικό, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών υποχώρησαν με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό λόγω της παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας. Οι αγορές εισροών και η απασχόληση αυξήθηκαν με παρόμοιους ρυθμούς, παρότι η τελευταία αυξήθηκε με τον βραδύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο, λόγω της περιορισμένης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης ως προς τις προοπτικές για την παραγωγή κατά το επόμενο έτος.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, το κόστος εισροών αυξήθηκε με εντονότερο ρυθμό, καθώς οι εταιρείες αύξησαν τις τιμές πώλησης με ταχύτερο ρυθμό στην προσπάθειά τους να μετακυλίσουν την αύξηση της επιβάρυνσης κόστους στους πελάτες.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI) έκλεισε στις 53.1 μονάδες τον Ιούνιο, παραμένοντας σε γενικές γραμμές αμετάβλητος σε σύγκριση με τις 53.2 μονάδες του Μαΐου. Η τελευταία βελτίωση της υγείας του τομέα ήταν σε γενικές γραμμές σημαντική και ιστορικά υψηλή, παρότι ο ρυθμός αύξησης εξασθένησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο.

Οι νέες παραγγελίες που έλαβαν οι Έλληνες κατασκευαστές αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, καθώς ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε και ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα ανέφεραν ότι η μεγαλύτερη εισροή νέων πωλήσεων οφειλόταν στις πιο αισιόδοξες συνθήκες ζήτησης και στην απόκτηση νέων πελατών.

Ωστόσο, η άνοδος των νέων εργασιών περιορίστηκε από τη δεύτερη συνεχή μηνιαία πτώση των νέων παραγγελιών εξαγωγών. Η μείωση των νέων πωλήσεων από το εξωτερικό ήταν η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς οι εταιρείες ανέφεραν ότι η παγκόσμια οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα, παράλληλα με τους δασμούς στα αγαθά προς τις Η.Π.Α. παρεμπόδισαν τη ζήτηση των πελατών από το εξωτερικό.

Παρ’ όλα αυτά, τα επίπεδα παραγωγής εξακολούθησαν να αυξάνονται με σημαντικό ρυθμό τον Ιούνιο. Ο ρυθμός αύξησης ήταν σχεδόν αμετάβλητος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τους προηγούμενους δύο μήνες και εντονότερος από τον μέσο όρο της έρευνας.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές, το υψηλότερο κόστος της ενέργειας και των πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, οδήγησε στην αύξηση των τιμών εισροών κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε και ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών. Ωστόσο, ήταν ασθενέστερος από την τάση που επικρατεί στην έρευνα

Στην προσπάθειά τους να μετακυλίσουν το μεγαλύτερο κόστος στους πελάτες, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν και πάλι τις τιμές πώλησης στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Ο ιστορικά υψηλός ρυθμός αύξησης των χρεώσεων ήταν ο εντονότερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο.

Οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών προσέλαβαν επιπλέον προσωπικό στα μέσα του έτους, καθώς τα επίπεδα απασχόλησης αυξήθηκαν για έβδομο συνεχή μήνα. Σύμφωνα με αναφορές, ο μεγαλύτερος αριθμός των εργαζομένων οφειλόταν στις αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας υποχώρησε στον ασθενέστερο που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο.

Τα αυξημένα επίπεδα προσωπικού βοήθησαν, σύμφωνα με αναφορές, τις εταιρείες στη μείωση των αδιεκπεραίωτων εργασιών τον Ιούνιο, καθώς οι ανεκτέλεστες παραγγελίες μειώθηκαν με έντονο ρυθμό. Ο ρυθμός μείωσης ήταν σε γενικές γραμμές αντίστοιχος με τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τον Μάιο.

Παρότι, τον Ιούνιο, οι κατασκευαστές ήταν βέβαιοι για την αύξηση της παραγωγής κατά το επόμενο έτος, τα επίπεδα αισιοδοξίας υποχώρησαν στα χαμηλότερα που έχουν καταγραφεί από τον περασμένο Οκτώβριο. Σύμφωνα με αναφορές των μελών του πάνελ, η εμπιστοσύνη ως προς τις προοπτικές οφειλόταν στις ελπίδες για ενίσχυση των συνθηκών ζήτησης, ωστόσο, ορισμένες εταιρείες ανέφεραν ότι η γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα περιόρισε τις προσδοκίες.

Τέλος, οι εταιρείες του μεταποιητικού τομέα αύξησαν και πάλι τις αγορές εισροών τον Ιούνιο. Οι εταιρείες αύξησαν την αγοραστική τους δραστηριότητα κατ’ αναλογία με τη μεγαλύτερη ροή νέων παραγγελιών. Ως αποτέλεσμα της αγοραστικής δραστηριότητας εν αναμονή της μελλοντικής αύξησης των νέων πωλήσεων, τα αποθέματα αγορών αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα τριών μηνών

Παρότι η αύξηση των αποθεμάτων προμηθειών ήταν αρκετά χαμηλή, ήρθε σε αντίθεση με την ταχύτερη μείωση των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων. Σύμφωνα με αναφορές, οι εταιρείες πραγματοποίησαν τις πωλήσεις τους χρησιμοποιώντας απευθείας τα αποθέματά τους.

Παρότι οι Έλληνες κατασκευαστές κατέγραψαν περαιτέρω επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών, η πρόσφατη καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης προμηθειών ήταν η λιγότερο σημαντική που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο των 19 μηνών συνεχούς μείωσης.

Ο Siân Jones, Επικεφαλής Οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, δήλωσε σχετικά: «Οι Έλληνες κατασκευαστές υπέδειξαν συνεχή και ισχυρή ανάπτυξη σε όλο το εύρος του τομέα τον Ιούνιο. Ο ταχύτερος ρυθμός αύξησης των νέων παραγγελιών έδωσε ώθηση σε ακόμα μια άνοδο της παραγωγής, της απασχόλησης και των αγορών. Παρότι οι πληθωριστικές πιέσεις απέκτησαν κάποια δυναμική, η αύξηση του κόστους εισροών παρέμεινε σχετικά ήπια στο πλαίσιο των ιστορικών δεδομένων της έρευνας. Εν τω μεταξύ, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες ζήτησης, η αύξηση των τιμών πώλησης ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών. Ωστόσο, εμφανίστηκαν ενδείξεις επιφυλακτικότητας ως προς τις προοπτικές, καθώς η αύξηση της απασχόλησης εξασθένησε στον ηπιότερο βαθμό που έχει καταγραφεί από το ξεκίνημα του έτους και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη υποχώρησε καταγράφοντας χαμηλό οκτώ μηνών. Η γεωπολιτική και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα προβλέπεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγή κατά τους επόμενους μήνες, αλλά παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, αναμένουμε ότι η βιομηχανική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 3% το 2025».

