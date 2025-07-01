Θεοδωρικάκος: Υπεγράφησαν τα τρία πρώτα αναπτυξιακά καθεστώτα με 450 εκατ. ευρώ για τo 2025

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπέγραψε την προκήρυξη των τριών πρώτων καθεστώτων του νέου αναπτυξιακού νόμου για το 2025, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε δοθεί στη διάρκεια της ψήφισής του στη Βουλή.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα είναι προσβάσιμη μέσα από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων https://ependyseis.mindev.gov.gr/el και θα είναι «ανοιχτή» Ιούλιο και Αύγουστο, μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν εντός 90 ημερών από το τέλος της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οπότε και θα εκδοθούν τα αποτελέσματα για τον πρώτο κύκλο, ώστε να ξεκινήσει η αντίστοιχη διαδικασία για το 2026.

Το βάρος για πρώτη φορά πέφτει στη μεταποίηση, τη βιομηχανία, τις παραμεθόριες περιοχές και τις περιοχές με εισόδημα κάτω του 70% του εθνικού μέσου όρου και τις μεγάλες επενδύσεις. Με βάση τον στόχο του παραγωγικού μετασχηματισμού για βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν και θα εγκριθούν θα λάβουν ενισχύσεις 450 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές, ενώ θα έχουν πρόσβαση και σε δανειοδότηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.



