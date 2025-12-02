Στο 2,9% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Μεγάλη αύξηση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, καθώς έτρεξε με ετήσιο ρυθμό 2,9%, επιταχύνοντας σημαντικά από το 1,6% που διαμορφώθηκε τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Το ίδιο διάστημα ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 2,2%, επιταχύνοντας ελαφρώς από το 2,1% που ήταν τον Οκτώβριο, παραμένοντας ωστόσο κοντά στον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η πτώση των τιμών της ενέργειας αντιστάθμισε τις ακόμη ισχυρές πιέσεις κυρίως στις τιμές των υπηρεσιών.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, παρέμεινε σταθερός στο 2,4%.

Όσον αφορά τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες εμφάνισαν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο, με 3,5%, έναντι 3,4% τον Οκτώβριο, ακολουθούμενες από τα είδη διατροφής, το οινόπνευμα και τον καπνό, με 2,5% (ποσοστό σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) και την ενέργεια (-0,5% έναντι -0,9% τον Οκτώβριο).

Τα στοιχεία φαίνεται να επιβεβαιώνουν την άποψη της ΕΚΤ ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έχει σε μεγάλο βαθμό ελεγχθεί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν πλέον την ευχέρεια να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των τιμών πριν εξετάσουν οποιαδήποτε περαιτέρω δράση.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι αγορές δεν βλέπουν σχεδόν καμία πιθανότητα περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ, στο 2%, στην τελευταία συνεδρίασή της για φέτος, στις 18 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

