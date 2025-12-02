Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2025.
Η εξέλιξη σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, έχει ως εξής:
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Ιουλίου, αύξηση 1,3%
• Αυγούστου, χωρίς μεταβολή και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 3,2%
ενώ οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Ιουλίου, αύξηση 4,0%
• Αυγούστου, αύξηση 2,2% και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 2,9%
