Αυξημένος ο τζίρος στο χονδρεμπόριο το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου

Οι δείκτες όγκου στο χονδρικό εμπόριο σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 4%, 2,2% και 2,9% τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο αντίστοιχα

Εμπόριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2025.

Η εξέλιξη σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, έχει ως εξής:

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Ιουλίου, αύξηση 1,3%
• Αυγούστου, χωρίς μεταβολή και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 3,2%

ενώ οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Ιουλίου, αύξηση 4,0%
• Αυγούστου, αύξηση 2,2% και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 2,9%

