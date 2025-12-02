Λογαριασμός
Στο 8,6% η ανεργία τον Οκτώβριο στην Ελλάδα

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 411.369 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 50.326 άτομα σε σχέση με το 2024 και αύξηση κατά 1.000 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο  

ΟΑΕΔ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Οκτώβριο 2025.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο του 2025 ανήλθε σε 8,6% έναντι 9,7% τον Οκτώβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,7% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.347.352 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 44.904 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (1,0%) και αύξηση κατά 20.586 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (0,5%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 411.369 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 50.326 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (-10,9%) και αύξηση κατά 1.000 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (0,2%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.982.942, σημειώνοντας μείωση κατά 22.830 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (-0,8%) και μείωση κατά 24.180 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (-0,8%).

