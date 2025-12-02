Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στον Τομέα των Αυτοκινήτων, της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025.
Η εξέλιξη σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, έχει ως εξής:
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Ιουλίου, αύξηση 1,5%
• Αυγούστου, αύξηση 2,1% και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 9,5%,
ενώ οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Ιουλίου, αύξηση 0,8%,
• Αυγούστου, αύξηση 0,8% και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 8,2%.
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Ιουλίου, αύξηση 0,3%
• Αυγούστου, αύξηση 1,5% και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 11,8%,
ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Ιουλίου, αύξηση 0,6%,
• Αυγούστου, αύξηση 1,3% και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 11,6%.
