Αύξηση του τζίρου στον κλάδο των αυτοκινήτων το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, σε σύγκριση με τους δείκτες της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσίασαν αύξηση

Αυτοκίνητα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε  τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στον Τομέα των Αυτοκινήτων, της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025.

Η εξέλιξη σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, έχει ως εξής:

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Ιουλίου, αύξηση 1,5%
• Αυγούστου, αύξηση 2,1% και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 9,5%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
• Ιουλίου, αύξηση 0,8%,
• Αυγούστου, αύξηση 0,8% και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 8,2%.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Ιουλίου, αύξηση 0,3%
• Αυγούστου, αύξηση 1,5% και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 11,8%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Ιουλίου, αύξηση 0,6%,
• Αυγούστου, αύξηση 1,3% και
• Σεπτεμβρίου, αύξηση 11,6%.

